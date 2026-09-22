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बिहार में भवन निर्माण निगम के बड़े अधिकारी के यहां छापा, 4 जगहों पर चल रही रेड

आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण निगम के GM पर EOU की बड़ी कार्रवाई, 4 ठिकानों पर छापेमारी. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

EOU Raid Patna
आर्थिक अपराध इकाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 1:50 PM IST

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पटना : बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (पटना) के महाप्रबंधक (तकनीकी) कमलेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की है.

3 करोड़ से अधिक 'अवैध संपत्ति' का अनुमान

आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कमलेश कुमार के खिलाफ ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच शुरू की गई थी. सत्यापन के दौरान उनके ज्ञात आय के वैध स्रोतों से कुल 3 करोड़ 12 लाख 51 हजार रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य सामने आया है. जांच एजेंसी के अनुसार यह राशि उनकी ज्ञात आय से करीब 103.30 प्रतिशत अधिक है.

कोर्ट से ऑर्डर लेकर चल रही कार्रवाई

मामले में आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 24/26 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2), धारा 13(1)(बी), 2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की ओर से माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त किया गया. तलाशी की कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

EOU Raid In Patna
बिहार पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

इन चार ठिकानों पर चल रही तलाशी

आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार 22 सितंबर 2026 की सुबह कमलेश कुमार से जुड़े चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की. पहला ठिकाना वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सर्वोदय मैदान में उनका पैतृक आवास है. दूसरा ठिकाना पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र में रामकृष्ण पथ स्थित नॉर्थ एसकेपुरी के मनमोहन अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 302, सी ब्लॉक है.

तीसरा ठिकाना पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में राजीव नगर रोड नंबर 25सी स्थित मेघा बिल्डिंग है. वहीं चौथा ठिकाना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना स्थित महाप्रबंधक तकनीकी का कार्यालय कक्ष है. इन सभी स्थानों पर आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमें दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही हैं.

बाद में बतायी जाएगी बरामदगी की पूरी जानकारी

आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कहा गया है कि ''तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद बरामदगी और जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. फिलहाल चारों ठिकानों पर जांच टीमों की कार्रवाई जारी है.'' एजेंसी की इस कार्रवाई के बाद भवन निर्माण निगम से जुड़े अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है.

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