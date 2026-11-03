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बिहार शिक्षा विभाग की DPO के कई ठिकानों पर EoU की छापेमारी, 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा

किशनगंज और कटिहार में डीपीओ रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर EOU की छापेमारी ( ETV Bharat )

किशनगंज/कटिहार: बिहार के किशनगंज और कटिहार में आर्थिक अपराध इकाई की टीम रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. रूबी कुमारी शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान में डीपीओ के पद पर कार्यरत हैं. इस कार्रवाई की जानकारी किशनगंज में छापेमारी के लिए पहुंची ईओयू टीम के डीएसपी जानीफुद्दीन ने दी.

4 ठिकानों पर छापेमारी