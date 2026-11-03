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बिहार शिक्षा विभाग की DPO के कई ठिकानों पर EoU की छापेमारी, 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा

Bihar EOU Raid: किशनगंज और कटिहार में डीपीओ रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर EOU छापेमारी कर रही है. रिपोर्ट-आशीष, मनीष

EOU Raid In Katihar And Kishanganj Against Of Bihar Sarva Shiksha Abhiyan DPO Ruby Kumari
किशनगंज और कटिहार में डीपीओ रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर EOU की छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2026 at 11:16 AM IST

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किशनगंज/कटिहार: बिहार के किशनगंज और कटिहार में आर्थिक अपराध इकाई की टीम रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. रूबी कुमारी शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान में डीपीओ के पद पर कार्यरत हैं. इस कार्रवाई की जानकारी किशनगंज में छापेमारी के लिए पहुंची ईओयू टीम के डीएसपी जानीफुद्दीन ने दी.

4 ठिकानों पर छापेमारी

डीएसपी के मुताबिक रूबी कुमारी ने बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है. किशनगंज, कटिहार, पटना समेत अन्य जगहों पर इसको लेकर छापेमारी हो रही है. रूबी कुमारी मूलतः कटिहार जिले की रहने वाली हैं और किशनगंज में पदस्थापित हैं. कटिहार के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित घर और निजी अपार्टमेंट में भी छापेमारी की जा रही है.

कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट (ETV Bharat)

80 प्रतिशत अधिक संपत्ति का मामला

डीएससी जानीफुद्दीन ने बताया कि, यह आय से अधिक संपत्ति का मामला है. करोड़ों की जमीन खरीदी की बात सामने आ रही है. इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किशनगंज और कटिहार में छापेमारी चल रही है.

"रूबी कुमारी सर्व शिक्षा अभियान में डीपीओ हैं. आय से अधिक संपत्ति का मामला है. आय से करीब 70 से 80 प्रतिशत अधिक संपत्ति है. छापेमारी चल रही है, इसके बाद पूरा खुलासा हो पाएगा." - जानीफुद्दीन, डीएसपी, आर्थिक अपराध इकाई

किशनगंज से मनीष कुमार की रिपोर्ट (ETV Bharat)

2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति

बिहार पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि, प्राथमिक अनुसंधान में रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र कर संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य पाया गया है.

जांच एजेंसी के मुताबिक उनकी ज्ञात आय के वैध स्रोतों से कुल दो करोड़ पैतालीस लाख चौरासी हजार रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने का प्रमाण मिला है. यह अवैध संपत्ति उनके ज्ञात आय से लगभग 87.49% अधिक है.

EOU Raid In Katihar And Kishanganj Against Of Bihar Sarva Shiksha Abhiyan DPO Ruby Kumari
किशनगंज और कटिहार में छापेमारी को लेकर EOU की प्रेस विज्ञप्ति (EOU Bihar Police)

बिहार में एक्शन में है EOU और निगरानी

कटिहार और किशनगंज में छापेमारी के दौरान डीपीओ के ठिकानों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गयी है. छापेमारी की खबर मिलते ही इसकी चर्चा तेज हो गयी है. बता दें कि, बिहार आर्थिक अपराध ईकाइ और निगरानी की टीम लगातार भष्टाचार मामले में कार्रवाई कर रही है.

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