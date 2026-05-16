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EOU की कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकानों पर छापेमारी, 2 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति का मामला

जमुई: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को जमुई जिले के झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल में तैनात कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. पटना के विशेष न्यायालय निगरानी से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की गई यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में की जा रही है.

81.5 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप: प्रारंभिक जांच में EOU को पता चला है कि गोपाल कुमार ने लगभग 2 करोड़ 61 हजार रुपये की संपत्ति अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक अर्जित की है। यह राशि उनकी वैध आय से करीब 81.5 प्रतिशत ज्यादा बताई जा रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत EOU थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पटना और जमुई में इन स्थानों पर तलाशी: छापेमारी पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित जगत विला अपार्टमेंट के फ्लैट, कंकड़बाग के पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर-4 स्थित मकान, जमुई के केकेएम कॉलेज के पास किराए के आवास और झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल कार्यालय में की जा रही है. अलग-अलग टीमों द्वारा इन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

दस्तावेज और संपत्तियों की जांच जारी: EOU की टीम बैंक खातों, निवेशों, जमीन संबंधी दस्तावेजों, आभूषणों और अन्य चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है. तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड मिलने की संभावना जताई जा रही है. अभी तक जब्त की गई वस्तुओं की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

जमुई के कार्यपालक अभियंता के छापेमारी (ETV Bharat)

डीआईजी का बयान: आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि तलाशी अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. फिलहाल सभी स्थानों पर जांच और दस्तावेजों का सत्यापन जारी है. कार्रवाई डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है.