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EOU की कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकानों पर छापेमारी, 2 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति का मामला

EOU ने जमुई के कार्यपालक अभियंता के चार ठिकानों पर छापेमारी की. 2 करोड़ 61 हजार की आय से अधिक संपत्ति का आरोप. पढ़ें खबर..

EOU RAID IN JAMUI
जमुई के कार्यपालक अभियंता के छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 2:51 PM IST

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जमुई: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को जमुई जिले के झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल में तैनात कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. पटना के विशेष न्यायालय निगरानी से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की गई यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में की जा रही है.

81.5 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप: प्रारंभिक जांच में EOU को पता चला है कि गोपाल कुमार ने लगभग 2 करोड़ 61 हजार रुपये की संपत्ति अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक अर्जित की है। यह राशि उनकी वैध आय से करीब 81.5 प्रतिशत ज्यादा बताई जा रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत EOU थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पटना और जमुई में इन स्थानों पर तलाशी: छापेमारी पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित जगत विला अपार्टमेंट के फ्लैट, कंकड़बाग के पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर-4 स्थित मकान, जमुई के केकेएम कॉलेज के पास किराए के आवास और झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल कार्यालय में की जा रही है. अलग-अलग टीमों द्वारा इन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

दस्तावेज और संपत्तियों की जांच जारी: EOU की टीम बैंक खातों, निवेशों, जमीन संबंधी दस्तावेजों, आभूषणों और अन्य चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है. तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड मिलने की संभावना जताई जा रही है. अभी तक जब्त की गई वस्तुओं की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

EOU RAID IN JAMUI
जमुई के कार्यपालक अभियंता के छापेमारी (ETV Bharat)

डीआईजी का बयान: आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि तलाशी अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. फिलहाल सभी स्थानों पर जांच और दस्तावेजों का सत्यापन जारी है. कार्रवाई डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है.

"तलाशी अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. फिलहाल सभी स्थानों पर जांच की प्रक्रिया जारी है और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है."-मानवजीत सिंह ढिल्लों, डीआईजी, EOU

रेड से विभाग में हड़कंप: बिहार में EOU द्वारा सरकारी अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों में लगातार छापेमारी की जा रही है. यह कार्रवाई राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पर सख्त नीति का हिस्सा बताई जा रही है. इस छापेमारी के बाद ग्रामीण कार्य विभाग समेत अन्य विभागों में हड़कंप की स्थिति है. अधिकारीयों में आशंका है कि आगे और छानबीन हो सकती है. इस कार्रवाई को विभागीय भ्रष्टाचार पर बड़ा झटका माना जा रहा है.

सरकार का सख्त रुख: आर्थिक अपराध इकाई की यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान की एक बड़ी कड़ी है. सरकार और जांच एजेंसियां पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का दावा कर रही है.

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