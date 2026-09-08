बिहार में सुबह-सुबह EOU का बड़ा छापा: पटना-दरभंगा समेत 5 जगहों पर रेड, टीम को देखते ही BDO फरार
बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए EOU ने दरभंगा के बहादुरपुर के बीडीओ के कई ठिकानों पर छापा मारा. ब्यूरो रिपोर्ट
Published : September 8, 2026 at 12:40 PM IST
दरभंगा/पटना : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दरभंगा के बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) डॉ. आनंद कुमार विभूति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से सर्च वारंट प्राप्त कर मंगलवार अहले सुबह उनके कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया.
कानूनी धाराओं में केस दर्ज
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी बीडीओ आनंद कुमार विभूति के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 21/26 दर्ज किया गया है. यह मामला 7 सितंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(बी) और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज हुआ है. प्राथमिक साक्ष्यों के सत्यापन के बाद ही अदालत से यह सर्च वारंट जारी हुआ था.
आय से 121 फीसदी अधिक संपत्ति
जांच के दौरान ईओयू को आनंद कुमार विभूति की वैध आय के मुकाबले काफी अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने के पुख्ता सबूत मिले हैं. विभाग के मुताबिक उनकी वैध कमाई से कुल 1 करोड़ 71 लाख 84 हजार रुपये की आय का आकलन किया गया था. इसके विपरीत उनके पास वैध स्रोतों से करीब 121.87 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति पाई गई है.
मुजफ्फरपुर आवास पर रेड, BDO फरार
विशेष अदालत का आदेश मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी शुरू की गई. ईओयू की आठ सदस्यीय टीम मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित सरस्वती नगर (जमकपुरी मोहल्ला) में बीडीओ के निजी आवास पर पहुंची. हालांकि, जांच टीम के पहुंचते ही बीडीओ डॉ. आनंद कुमार विभूति चकमा देकर फरार हो गए, जबकि उनकी पत्नी घर में मौजूद थीं.
पांच ठिकानों पर एक साथ तलाशी
ईओयू की अलग-अलग टीमें आरोपी बीडीओ के पांच ठिकानों पर एक साथ छानबीन कर रही हैं. इनमें पूर्वी चंपारण के चिरैया स्थित लालबेगिया का पैतृक आवास, पटना दानापुर के साई विहार अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 305 शामिल है. इसके साथ ही दरभंगा के बहादुरपुर स्थित उनके सरकारी कार्यालय और आवास पर भी पुलिस अधिकारियों की टीमें सुराग तलाशने में जुटी हुई हैं.
हाल ही में हुआ था ट्रांसफर
इस बड़ी छापेमारी की खबर से बीडीओ के आवास के आसपास के पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया है. मामले से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि बीडीओ डॉ. आनंद कुमार विभूति अभी मात्र दो महीने पहले ही मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड से ट्रांसफर होकर दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में पदस्थापित हुए हैं.
दस्तावेजों और सामग्रियों की गहन जांच
फिलहाल ईओयू की टीमें सभी ठिकानों पर पूरे घर को खंगाल रही हैं. अधिकारियों द्वारा वहां से मिले महत्वपूर्ण दस्तावेजों, बैंक खातों, जमीन-मकान के कागजात और अन्य कीमती सामानों की बारीकी से जांच की जा रही है. आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि पूरी तलाशी और छानबीन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद विस्तृत आधिकारिक विवरण जारी किया जाएगा.
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