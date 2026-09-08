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बिहार में सुबह-सुबह EOU का बड़ा छापा: पटना-दरभंगा समेत 5 जगहों पर रेड, टीम को देखते ही BDO फरार

BDO के ठिकानों पर EOU का बड़ा छापा ( ETV Bharat )

दरभंगा/पटना : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दरभंगा के बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) डॉ. आनंद कुमार विभूति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से सर्च वारंट प्राप्त कर मंगलवार अहले सुबह उनके कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया.

कानूनी धाराओं में केस दर्ज

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी बीडीओ आनंद कुमार विभूति के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 21/26 दर्ज किया गया है. यह मामला 7 सितंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(बी) और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज हुआ है. प्राथमिक साक्ष्यों के सत्यापन के बाद ही अदालत से यह सर्च वारंट जारी हुआ था.

डॉ. आनंद कुमार विभूति की ठिकानों पर छापा (ETV Bharat)

आय से 121 फीसदी अधिक संपत्ति

जांच के दौरान ईओयू को आनंद कुमार विभूति की वैध आय के मुकाबले काफी अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने के पुख्ता सबूत मिले हैं. विभाग के मुताबिक उनकी वैध कमाई से कुल 1 करोड़ 71 लाख 84 हजार रुपये की आय का आकलन किया गया था. इसके विपरीत उनके पास वैध स्रोतों से करीब 121.87 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति पाई गई है.

मुजफ्फरपुर आवास पर रेड, BDO फरार

विशेष अदालत का आदेश मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी शुरू की गई. ईओयू की आठ सदस्यीय टीम मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित सरस्वती नगर (जमकपुरी मोहल्ला) में बीडीओ के निजी आवास पर पहुंची. हालांकि, जांच टीम के पहुंचते ही बीडीओ डॉ. आनंद कुमार विभूति चकमा देकर फरार हो गए, जबकि उनकी पत्नी घर में मौजूद थीं.