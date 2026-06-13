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EOU और पटना STF की बहुत बड़ी कार्रवाई, PACS अध्यक्ष 'संतोष डॉन' के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

बिहार के नालंदा में पैक्स अध्यक्ष और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर EOU, पटना एसटीएफ और नालंदा पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही.

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संतोष डॉन और उनके करीबियों के यहां छापा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 3:43 PM IST

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नालंदा: जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और हथियारों की तस्करी के मामले में आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ पटना की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. पटना की टीम ने नालंदा पुलिस के सहयोग से खुसरूपुर के कथित भू-माफिया संजय कुमार उर्फ 'संतोष डॉन' और उसके करीबियों के लगभग 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.

पैक्स अध्यक्ष के ठिकानों पर छापा: यह कार्रवाई खुसरूपुर (पटना) से लेकर नालंदा के पचासा और खिदरचक गांव तक घंटों चल रही है. ईओयू की टीम सुकरबेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख पति 'संतोष डॉन' के पचरुखिया स्थित आवास समेत जगमालबीघा, मुस्तफापुर और चौड़ा में संपत्तियों व दस्तावेजों की जांच कर रही है.

25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी (ETV Bharat)

25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी : वहीं, नालंदा के पचासा गांव के नीतीश कुमार और खिदरचक गांव में रोड ठेकेदार राजेंद्र यादव व कन्हैया यादव के घरों पर भारी पुलिस बल के साथ सघन तलाशी ली गई. खिदरचक गांव में छापेमारी के दौरान ठेकेदार कन्हैया और उसके भाई घर पर नहीं मिले. जांच टीम ने मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और कई अहम सर्टिफिकेट जब्त किए हैं.

"छापेमारी जारी है. नालंदा पुलिस इसमें सहयोग कर रही है."- संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएसपी, बिहारशरीफ 2

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टीम कर रही पूछताछ (ETV Bharat)

परिजन का बयान: घर की सदस्या प्रतिमा देवी ने बताया कि पुलिस 3 घंटे से उनके पति (नरेंद्र कुमार) और देवर कन्हैया यादव की तलाश कर रही है. प्रतिमा ने दावा किया कि उनके परिजन सिर्फ सड़क व पौधरोपण की ठेकेदारी करते हैं. जमीन का कोई कारोबार नहीं करते हैं. 'संतोष डॉन' के सवाल पर उन्होंने उसे अपने मंझले ससुर का बेटा बताया है.

"पूजा करने जा रही थी,तभी घर में पुलिस आ गई. मैंने पूछा सर क्यों आए हैं. पुलिस टीम ने कहा कि हमें पटना से ऑर्डर मिला है. संतोष डॉन अपना बिजनेस करते हैं. घर से कुछ बरामद नहीं हुआ है. स्कॉर्पियो का कागज भाई के पास है, आएगा तो दिखाएंगे."- प्रतिमा देवी, नरेंद्र कुमार की पत्नी

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जब्त की गई गाड़ी (ETV Bharat)

बड़े सिंडिकेट से लिंक तलाश रही टीम: शुरुआती जानकारी के अनुसार, पुलिस को इनपुट मिला था कि ये सभी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और हथियारों की तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े हैं. जांच टीम फिलहाल जब्त किए गए कागजातों को बारीकी से खंगाल रही है. इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

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