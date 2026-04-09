बिहार में EOU आज से करेगी इस पूर्व DM के कार्यकाल की जांच, शस्त्र लाइसेंस से धान खरीद तक..
लखीसराय के पूर्व डीएम के कार्यकाल की आज से आर्थिक अपराध इकाई जांच शुरू करेगी. शस्त्र लाइसेंस, खेल, कला-संस्कृति समेत विभागों की फाइलें खंगाली जाएंगी.
Published : April 9, 2026 at 9:36 AM IST
लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम आज पूर्व डीएम मिथिलेश कुमार के एक साल चार महीने के कार्यकाल की विस्तृत जांच शुरू करने जा रही है. सूत्रों के अनुसार, कुछ खास लोगों की लिखित शिकायत के आधार पर पटना स्थित ईओयू कार्यालय ने यह फैसला लिया है. मिथिलेश कुमार 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले मध्याह्न भोजन योजना में बतौर अधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
डीएम कार्यालय पहुंचेगी टीम: ईओयू की टीम आज सुबह करीब दस बजे लखीसराय जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचने वाली है. टीम सर्वप्रथम डिप्टी कलेक्टर शशि भूषण कुमार से शस्त्र लाइसेंस संबंधी फाइलों की जांच करेगी. पिछले एक साल से अधिक समय की सभी शस्त्र लाइसेंस फाइलों को टीम बारीकी से खंगालेगी.
जांच के दायरे में इस विभाग की फाइलें: जांच टीम इसके बाद खेल पदाधिकारी मिनाल रंजन से मुलाकात करेगी और कला, संस्कृति कार्यक्रमों तथा खेल से संबंधित सभी फाइलों और विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी. टीम इन विभागों में हुए कार्यों की प्रक्रिया, पारदर्शिता और दस्तावेजों की जांच करेगी.
सभी विभागों का कार्यकाल होगा जांच के अधीन: ईओयू टीम जिले के सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर नजर डालेगी. यह देखा जाएगा कि मिथिलेश कुमार के कार्यकाल में विभिन्न विभागों ने कौन-कौन से विकास कार्य किए, उनकी प्रक्रिया कैसी रही और इनमें कितनी पारदर्शिता बरती गई. हर विभाग की फाइलों को बारी-बारी से जांचा जाएगा.
धान खरीद और संबंधित दस्तावेजों की खोजबीन: जांच के दौरान धान खरीद प्रक्रिया और इससे जुड़े अहम दस्तावेजों की भी गहन छानबीन की जाएगी. सूत्रों का कहना है कि धान प्राप्ति से संबंधित रिकॉर्ड्स को विशेष रूप से देखा जाएगा. यह अभियान दो-तीन दिन या उससे अधिक समय तक चलने की आशंका जताई जा रही है.
डीएम को अवकाश भवन में रहने का निर्देश: जांच के दौरान पूर्व डीएम मिथिलेश कुमार को अवकाश भवन में रहना होगा. प्रशासनिक विभाग ने उन्हें लखीसराय के डीएम पद से हटा दिया है और अब उनकी नियुक्ति पटना सचिवालय की सामान्य शाखा में कर दी गई है.
कौन होगा नया डीएम: कयास लगाए जा रहे हैं कि लखीसराय जिले का नया डीएम पास के किसी जिले के आईएएस अधिकारी को सौंपा जा सकता है. प्रशासनिक स्तर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जा सकता है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
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