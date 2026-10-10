बिहार में बड़ी कार्रवाई, दारोगा को किया गया गिरफ्तार
बिहार EOU की बड़ी कार्रवाई. शराब के साथ जब्त स्कॉर्पियो की फर्जी नंबर पर नीलामी मामले में दारोगा गिरफ्तार. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 10, 2026 at 2:59 PM IST
पटना : बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU का एक्शन देखने को मिला है. एक दारोगा को गिरफ्तार किया है. गोपालगंज में शराब के साथ जब्त स्कॉर्पियो की पहचान और नीलामी में कथित गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता राजेन्द्र राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
स्कॉर्पियो की पहचान में गड़बड़ी कर नीलामी का आरोप
EOU के मुताबिक, गोपालगंज जिले में शराब के साथ जब्त स्कॉर्पियो की गलत पहचान और नीलामी से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध थाना में मामला दर्ज किया गया था. यह मामला पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका और 4 नवंबर 2025 को पारित आदेश के आलोक में दर्ज किया गया. याचिकाकर्ता राधेश्याम सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी चोरी हुई स्कॉर्पियो को गलत रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जब्त कर नीलाम कर दिया गया, जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला.
मामले के अनुसार, 19 जून 2020 को गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से करीब 340 लीटर शराब बरामद की थी. इस संबंध में सिधवलिया थाना में दर्ज किया गया था. जब्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर BR06PD9070 दर्ज था, जबकि उसके इंजन और चेचिस नंबर के आधार पर वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर JH01CJ7840 बताया गया है. आरोप है कि वाहन की सही पहचान किए बिना उसे BR06PD9070 नंबर के आधार पर अधिग्रहित कर नीलाम कर दिया गया.
तत्कालीन अनुसंधानकर्ता दारोगा गिरफ्तार
EOU ने इस मामले में सिधवलिया थाना कांड के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता और वर्तमान में रोहतास जिले के बघैला थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक राजेन्द्र राम को 8 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया. करीब 59 वर्षीय राजेन्द्र राम पर मामले में कथित संलिप्तता का आरोप है. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
इस मामले में जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज के तत्कालीन लिपिक कन्हैया लाल और तत्कालीन डाटा एंट्री ऑपरेटर हैदर अली अंसारी को भी 14 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. EOU इस बात की जांच कर रही है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी कैसे हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही.
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