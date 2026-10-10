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बिहार में बड़ी कार्रवाई, दारोगा को किया गया गिरफ्तार

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU का एक्शन देखने को मिला है. एक दारोगा को गिरफ्तार किया है. गोपालगंज में शराब के साथ जब्त स्कॉर्पियो की पहचान और नीलामी में कथित गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता राजेन्द्र राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

स्कॉर्पियो की पहचान में गड़बड़ी कर नीलामी का आरोप