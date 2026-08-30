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अल्मोड़ा में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद, लोग बोले- क्षेत्र में अभी भी दिखाई दे रहे कई गुलदार

पिंजरे में कैद हुआ गुलदार ( Photo-ETV Bharat )