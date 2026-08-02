ईओ विमल हत्याकांड: पत्नी का बड़ा आरोप- '50 लाख नहीं देने पर डेहरी विधायक ने कराई हत्या'
ईओ विमल कुमार की पत्नी ने डेहरी विधायक पर 50 लाख की मांग और हत्या कराने का आरोप लगाया, सीएम से न्याय की गुहार लगाई.
Published : August 2, 2026 at 3:12 PM IST
पटना : डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार का शव रविवार सुबह दानापुर स्थित उनके आवास पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. पत्नी, बेटे और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल था. परिजनों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गमगीन हो गया. स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मृतक के आवास पर पहुंचे और शोक व्यक्त किया.
'विधायक 50 लाख रुपये मांग रहे थे' : मृतक की पत्नी बबीता विमल ने पत्रकारों से बातचीत में डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. उनका दावा है कि विधायक लगातार उनके पति पर 50 लाख रुपये देने का दबाव बना रहे थे और कई बार फोन कर अपने आवास पर बुलाते थे. बबीता के अनुसार, 29 जुलाई को भी विधायक ने उनके पति को बुलाया था.
''डेहरी विधायक सोनू सिंह द्वारा बार-बार फोन कर 50 लाख रुपए की मांग करते थे. घर पर बुलाते थे. 29 जुलाई को भी विधायक ने घर पर बुलाया था. मेरे पति कहते थे कि मैं कोई गलत नहीं करते हैं. इतना पैसा कहां से लाएं. वो जो बोलता था बस ये जी सर, जी सर कहते थे. 50 लाख रुपए लेने के लिए बार-बार दबाव बनाता था, अब उनकी हत्या हो गई.''- बबीता विमल, मृत ईओ की पत्नी
'मेरे पति कहते थे, गलत काम नहीं करेंगे' : बबीता विमल ने आरोप लगाया कि उनके पति हमेशा कहते थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और इतने रुपये देने का कोई सवाल ही नहीं उठता. पत्नी का आरोप है कि जब उनके पति ने कथित रूप से पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनकी हत्या करा दी गई. उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की.
बच्चों की चीख-पुकार से भावुक हुआ माहौल : मृतक के बेटे विमन विमल और बेटी वैभव विमल लगातार अपने पिता को याद कर रोते रहे. दोनों बच्चों की हालत देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. परिवार के सदस्यों को संभालना भी मुश्किल हो रहा था.
हत्या के विरोध में सड़क जाम : ईओ विमल कुमार की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने गोला रोड टी-प्वाइंट के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की.
डेहरी से लौट रहे थे पटना : विमल कुमार मूल रूप से गया जिले के शेरघाटी के रहने वाले थे और वर्तमान में दानापुर के गोला रोड स्थित गंगा कुटीर अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहते थे. शनिवार रात वह डेहरी में आयोजित "एक शाम शहीदों के नाम" कार्यक्रम से पटना लौट रहे थे.
शनिवार रात हुई थी हत्या : पटना लौटने के दौरान औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के लख डिहरा गांव के पास बदमाशों ने उनकी स्कॉर्पियो रोककर उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के समय उनके साथ चालक मिथलेश कुमार मौजूद थे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. प्रथम दृष्टया लूटपाट के इरादे से हत्या की बात सामने आ रही है.
ईओ एसोसिएशन ने उठाई सुरक्षा की मांग : बिहार सर्विस अर्बन एसोसिएशन के सदस्यों ने इस हत्या के बाद नगर परिषद के अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. एसोसिएशन का कहना है कि इससे पहले भी सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ भरत भूषण की हत्या के बाद सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन अब तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई.
''तीन माह पूर्व ही सुल्तानगंज नगर पालिक ईओ भरत भूषण को दिनदहाड़े उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि ने चैंबर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दिया था. जिसके बाद एसोसिएशन ने विभाग को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की थी. परंतु आज तक नप ईओ को सुरक्षा प्रदान नहीं कराया गया है. जिसका नजीता है कि ईओ विमल की हत्या कर दिया गया है. हमारे एसोसिएशन की मांग है कि सरकार मृतक के परिजनों को पांच करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी समेत बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था करे.''- पुष्कर, ईओ, पुनपुन
हत्या के विरोध में उतरा एसोसिएशन : एसोसिएशन ने मृतक के परिजनों को मुआवजा, सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की है. साथ ही नगर परिषद के कई ईओ ने घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है.
''विमल की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे नगर परिषद के ईओ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और सरकारी कार्यों का विरोध किया जाएगा. समाजसेवी धीरज यादव व राजनाथ जयसवाल उर्फ राजू जयसवाल ने सरकार से मृतक विमल के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग किया है और हत्यारों की गिरफ्तारी कर सख्त सजा देने की मांग किया है.''- पंकज कुमार, ईओ
ये भी पढ़ें-