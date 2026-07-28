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EO-RO भर्ती: ब्लूटूथ से नकल की आरोपी महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, 7 लाख में किया था सौदा

पड़ताल में सामने आया है कि महिला साल 2020 से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी.

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एसओजी की गिरफ्त में महिला आरोपी. (सोर्स- एसओजी मुख्यालय)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 4:26 PM IST

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जयपुरः राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने के मामले में एक महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने पांच हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था.

वह एसओजी से बचने के लिए जोधपुर और नागौर में अपने रिश्तेदारों और परिचितों के पास रहकर फरारी काट रही थी. उसे नागौर पुलिस की एक विशेष टीम ने हिरासत में लेकर एसओजी के सुपुर्द किया. जिसके बाद एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि उसने ब्लूटूथ से नकल के लिए कालेर गैंग से सात लाख रुपए में सौदा किया था. जिसमें नियुक्ति के बाद रकम देने की बात तय हुई थी.

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2020 से प्रतियोगी परीक्षा की कर रही तैयारीः एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, ईओ-आरओ भर्ती में कालेर गैंग के जरिए ब्लूटूथ से नकल करने के आरोप में खजवाना (नागौर) निवासी कोमल को गिरफ्तार किया गया है. वह एसओजी के बचने के लिए नागौर और जोधपुर में अपने रिश्तेदारों और परचितों के घर रहकर फरारी काट रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने पांच हजार रुपए का इनाम रखा था. पड़ताल में सामने आया है कि वह साल 2020 से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी.

नकल का खुलासा होने के बाद परीक्षा निरस्तः उन्होंने बताया, आरोपी ने ईओ-आरओ भर्ती-2022 में 14 मई, 2023 को ब्लूटूथ से नकल कर परीक्षा दी और पास हो गई. उसने नकल गिरोह के तुलछाराम कालेर और पौरव कालेर की मदद से परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल की. नकल करवाने के एवज में उसने पौरव कालेर से सात लाख रुपए में सौदा किया था. नियुक्ति मिलने के बाद रकम देने की बात तय हुई थी. हालांकि, गड़बड़ी सामने आने के बाद आरपीएससी ने यह भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी थी. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.

अब तक 33 आरोपी एसओजी की गिरफ्त मेंः एसओजी की अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित ईओ-आरओ भर्ती-2022 में आरोपी पौरव कालेर ने अपने चाचा तुलछाराम कालेर के साथ मिलकर संगठित नकल गिरोह खड़ा किया. उन्होंने 14 मई, 2023 को हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक करवाया और अभ्यर्थियों को मोबाइल व ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करवाई. इस संबंध में एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी है. इस मामले में अब तक 33 आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है.

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