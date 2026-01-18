EO ने अपनी मर्जी से रद्द कर दिए डेढ़ करोड़ के टेंडर, भाजपा शासित नगर परिषद में मचा भूचाल!

EO ने अपनी मर्जी से रद्द कर दिए डेढ़ करोड़ के टेंडर, भाजपा शासित नगर परिषद में मचा भूचाल!
टेंडर कैंसिल होने के बाद नगर परिषद के अध्यक्ष और अन्य पार्षदों ने ईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 5:32 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी और भाजपा शासित नगर परिषद सुंदरनगर में विकास कार्यों को लेकर एक बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है. नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) ने हाउस को विश्वास में लिए बीना ही करीब डेढ़ करोड़ के 75 टेंडरों को अचानक रद्द कर दिया है. कार्यकारी अधिकारी के इस फैसले से नगर परिषद की राजनीति में भूचाल आ गया है. ये सभी टेंडर उन प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की मरम्मत के लिए जारी किए गए थे.
ईओ ने रद्द किए डेढ़ करोड़ के टेंडर
नगर परिषद सुंदरनगर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और अलोकतांत्रिक बताया है. सुंदरनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र शर्मा ने कहा, "आपदा से प्रभावित सड़कों, नालियों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जारी टेंडरों को रद्द करना जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है. ईओ द्वारा लिया गया यह एकतरफा निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को चुनौती देने और शहर के विकास को रोकने की कोशिश है. इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गहरे राजनीतिक दबाव की आशंका है. प्रशासनिक मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे."
सरकार तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग
नगर परिषद सुंदरनगर के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि, यदि इस जनविरोधी निर्णय को तत्काल वापस नहीं लिया गया, तो नगर परिषद इसके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलेगी और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है.
कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
जितेंद्र शर्मा ने कहा कि, नगर परिषद के सभी नुमाइंदे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें विकास के लिए ही चुना गया है. लेकिन, कोई अधिकारी इस तरह से विकास कार्यों में अड़ंगा अड़ाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, सुंदर नगर से भाजपा के विधायक राकेश जम्वाल की तरफ से हमेशा ही नगर परिषद को विकास के मामलों में पूरा सहयोग मिला है और उनके माध्यम से बहुत से विकास कार्य शहर में चल रहे हैं.
ये भी पढ़ें: "हिमाचल में राजस्व अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा?"
ये भी पढ़ें: बिलासपुर में खाई में गिरा टिप्पर, ड्राइवर की मौत, रेललाइन परियोजना में बड़ा हादसा