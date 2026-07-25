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EO नियुक्तियों पर बढ़ा बवाल, बेरोजगार संघ ने लगाए 15 लाख लेकर पोस्टिंग देने के आरोप, हाईलेवल जांच की मांग

बेराजगार संघ ने कहा विभागीय मंत्री ने प्रत्येक ईओ की पोस्टिंग के लिए 15 लाख रुपये लेकर नियुक्तियां की हैं.

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EO नियुक्तियों पर बढ़ा बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 2:08 PM IST

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देहरादून: शहरी विकास विभाग में प्रभारी अधिशासी अधिकारियों (EO) की नियुक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है. पहले नियमों को लेकर सवाल उठे थे, अब उत्तराखंड बेरोज़गार संघ ने मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया है.

उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी (ईओ) की नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बनता जा रहा है. प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में क्लर्क, सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रभारी अधिशासी अधिकारी बनाए जाने के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को उत्तराखंड बेरोज़गार संघ ने शहरी विकास निदेशालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में नियमों के विरुद्ध ईओ की तैनाती की गई है. प्रत्येक पोस्टिंग के लिए 15-15 लाख रुपये लेने का खेल हुआ है.

बेरोजगार संघ ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन: उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा शहरी विकास निदेशालय पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियुक्ति आदेशों को तत्काल निरस्त करने की मांग की. उनका कहना था कि सरकार ने बेरोज़गार युवाओं के अधिकारों की अनदेखी करते हुए ऐसे कर्मचारियों को प्रभारी ईओ बना दिया, जो सेवा नियमों के अनुसार इस पद के लिए पात्र नहीं हैं.

बेरोजगार युवाओं का हर छीना जा रहा है: राम कंडवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अधिशासी अधिकारियों के दर्जनों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. इन पदों पर नियमित भर्ती कर योग्य युवाओं को रोजगार देने के बजाय विभागीय कर्मचारियों को प्रभारी ईओ बनाकर सरकार ने युवाओं का हक छीन लिया है. उन्होंने कहा कि यह केवल नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है.

मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग: उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय मंत्री राम सिंह कैड़ा ने प्रत्येक ईओ की पोस्टिंग के लिए 15 लाख रुपये लेकर नियुक्तियां की हैं. उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किए. उन्होंने कहा यदि सरकार को लगता है कि आरोप गलत हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. जांच होने पर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. बेरोजगार संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार तत्काल इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा.

बड़े आंदोलन की चेतावनी: उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा अगला चरण मंत्री आवास घेराव का होगा. प्रदेशभर से युवा अपने बैग लेकर देहरादून आएंगे. विभागीय मंत्री के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि जब तक विवादित आदेश वापस नहीं होता और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की घोषणा नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

जानिये क्या है पूरा मामला? दरअसल, हाल ही में शहरी विकास निदेशालय ने प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रभारी अधिशासी अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए. इन आदेशों के तहत क्लर्क, कर संग्रहकर्ता, सफाई निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों को विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्रभारी ईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई. विभाग के पास करीब 60 अधिशासी अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं. जिनमें से कई लंबे समय से खाली बताए जा रहे हैं. इन्हीं रिक्त पदों पर अस्थायी व्यवस्था के तहत विभागीय कर्मचारियों को प्रभारी ईओ बनाया गया. आदेशों में प्रदेश के अलग-अलग निकायों में कार्यरत कई कर्मचारियों की तैनाती की गई. जिसके बाद विभाग के भीतर और बाहर इस निर्णय पर सवाल उठने लगे.

नियमों को लेकर पहले से उठ रहे थे सवाल: इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल नियुक्ति प्रक्रिया की वैधानिकता को लेकर खड़ा हुआ. कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों का कहना है कि सफाई निरीक्षक, क्लर्क या कर निरीक्षक अपने पूरे सेवा काल में सामान्य परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी नहीं बन सकते. ऐसे में उन्हें सीधे प्रभारी ईओ की जिम्मेदारी सौंपना सेवा नियमों की भावना के विपरीत है. स्थानीय निकाय (केंद्रीयकृत) सेवा नियमावली-2016 तथा उत्तर प्रदेश में लागू पूर्व नियमों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया जा रहा है कि अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति वरिष्ठता, निर्धारित सेवा अवधि अथवा लोक सेवा आयोग जैसी वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए. ऐसे में विभागीय आदेशों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

हाईकोर्ट भी दे चुका है निर्देश: यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट पहले ही नगर निकायों में अधिशासी अधिकारियों की कमी को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दे चुका है. वर्ष 2025 में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निकायों में रिक्त पदों और प्रभारी व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरकार को चार माह के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए थे. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के अधिकांश निकायों में नियमित अधिशासी अधिकारी नहीं होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. जनता को मिलने वाली बुनियादी सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है. अदालत ने सरकार से स्थायी समाधान तलाशने को कहा था. अब बेरोज़गार संघ का कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों का गलत अर्थ निकालते हुए नियमित भर्ती के बजाय विभागीय कर्मचारियों को प्रभारी बनाकर मामला निपटाने की कोशिश की है.

बेरोज़गार युवाओं का हक मारने का आरोप: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में हजारों शिक्षित युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. वर्षों से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं. यदि अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती निकाली जाती तो बड़ी संख्या में युवाओं को अवसर मिलता, लेकिन विभाग ने विभागीय व्यवस्था के नाम पर इन पदों को भरकर युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किया है. बेरोज़गार संघ ने सरकार से मांग की है कि विवादित आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए. पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए. अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों पर पारदर्शी एवं नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.

फिलहाल शहरी विकास विभाग और विभागीय मंत्री राम सिंह कैड़ा की ओर से बेरोजगार संघ द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं. यदि सरकार की ओर से जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश में युवाओं के बड़े आंदोलन और राजनीतिक विवाद का कारण बन सकता है.

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