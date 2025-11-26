ETV Bharat / state

अर्धकुंभ 2027: नए घाटों के लिए पेड़ काटने का विरोध, ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों का प्रदर्शन

हरिद्वार: धर्मनगरी नगरी हरिद्वार में सिंह द्वार से अमरापुर घाट तक नए गंगा घाटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. कुंभ मेले के बजट से नए घाट बनाए जा रहे हैं. नए घाटों के निर्माण के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटने की चर्चा शुरू होते ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है. मंगलवार को घाटों के निर्माण की योजना के तहत सैकड़ों हरे भरे पेड़ों के काटने का आरोप लगाते हुए पर्यावरण मित्र संस्था से जुड़े सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और पेड़ों का कटान न करने की मांग की गई.

ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए प्रदर्शन: संस्था के अध्यक्ष डॉ संदीप कपूर एवं व्यापार मंडल के जिला महामंत्री प्रदीप कालरा ने कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि यदि हम जागरूक नहीं हुए, तो हरिद्वार का हाल भी दिल्ली एनसीआर जैसा हो जाएगा, जहां आज स्वच्छ सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है.

हरिद्वार में चिपको आंदोलन चलाने की चेतावनी: संस्था के महामंत्री संजय पंवार एवं संरक्षक नीलू खन्ना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के नाम पर टैक्स लगा दिया है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में सैकड़ों पेड़ों को काटने की तैयारी कर रही है. यह दोहरा चरित्र सहन नहीं किया जाएगा. सभी लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया, तो हरिद्वार में एक नया चिपको आंदोलन चलाया जाएगा. परंतु किसी भी कीमत पर हरे भरे पेड़ों को कटने नहीं देंगे.

ढाई किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण कार्य जारी, अधिकारी कर रहे पेड़ काटने से इंकार: दरअसल 2027 अर्द्धकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए कुंभ मेला प्रशासन नए घाटों का निर्माण करा रहा है, ताकि हरकी पैड़ी पर भीड़ का दबाव न बढ़े. इसलिए पहले चरण में अमरापुर घाट से लेकर सिंह द्वार तक ढाई किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण कार्य चल रहा है.