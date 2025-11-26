ETV Bharat / state

अर्धकुंभ 2027: नए घाटों के लिए पेड़ काटने का विरोध, ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों का प्रदर्शन

हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ होना है, इसके लिए सिंह द्वार से अमरापुर घाट तक नए गंगा घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है

HARIDWAR ARDH KUMBH 2027
पेड़ बचाओ अभियान (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 26, 2025 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: धर्मनगरी नगरी हरिद्वार में सिंह द्वार से अमरापुर घाट तक नए गंगा घाटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. कुंभ मेले के बजट से नए घाट बनाए जा रहे हैं. नए घाटों के निर्माण के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटने की चर्चा शुरू होते ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है. मंगलवार को घाटों के निर्माण की योजना के तहत सैकड़ों हरे भरे पेड़ों के काटने का आरोप लगाते हुए पर्यावरण मित्र संस्था से जुड़े सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और पेड़ों का कटान न करने की मांग की गई.

ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए प्रदर्शन: संस्था के अध्यक्ष डॉ संदीप कपूर एवं व्यापार मंडल के जिला महामंत्री प्रदीप कालरा ने कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि यदि हम जागरूक नहीं हुए, तो हरिद्वार का हाल भी दिल्ली एनसीआर जैसा हो जाएगा, जहां आज स्वच्छ सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है.

हरिद्वार में चिपको आंदोलन चलाने की चेतावनी: संस्था के महामंत्री संजय पंवार एवं संरक्षक नीलू खन्ना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के नाम पर टैक्स लगा दिया है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में सैकड़ों पेड़ों को काटने की तैयारी कर रही है. यह दोहरा चरित्र सहन नहीं किया जाएगा. सभी लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया, तो हरिद्वार में एक नया चिपको आंदोलन चलाया जाएगा. परंतु किसी भी कीमत पर हरे भरे पेड़ों को कटने नहीं देंगे.

ढाई किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण कार्य जारी, अधिकारी कर रहे पेड़ काटने से इंकार: दरअसल 2027 अर्द्धकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए कुंभ मेला प्रशासन नए घाटों का निर्माण करा रहा है, ताकि हरकी पैड़ी पर भीड़ का दबाव न बढ़े. इसलिए पहले चरण में अमरापुर घाट से लेकर सिंह द्वार तक ढाई किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण कार्य चल रहा है.

अर्धकुंभ के लिए नए घाटों का निर्माण, पेड़ काटने की चर्चा: चर्चा है कि इतनी दूरी के बीच ग्रीन बेल्ट को काटने के लिए योजना बनाई जा रही है. चर्चा तेज होते ही लोगों ने पेड़ों को काटने का विरोध भी तेज कर दिया है. हालांकि यह घाट उत्तराखंड सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं. सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ओमजी गुप्ता का कहना है कि-

कुछ पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए शासन को पत्र लिखा गया है. सभी पेड़ नहीं काटे जाएंगे. बड़े पेड़ों को घाट के बीच में ही एडजस्ट कर सौंदर्यीकरण किया जाएगा.
-ओमजी गुप्ता, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग-

प्रदर्शनकारियों में ये लोग थे शामिल: प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से अभिषेक गुप्ता, संजय भारद्वाज, रवि गुप्ता एडवोकेट, आशु गिरि, वीरेंद्र शर्मा, संजय खुराना, विनय सिंघल, रजत जैन, सुदेश सैनी, अशोक पहलवान, चंद्रमोहन खुराना, चौधरी हरपाल सिंह, स्वराज सिंह, अतुल गुप्ता, पीयूष वर्मा, पवन घई, आदि शामिल रहे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

NEW GHATS CONSTRUCTION IN HARIDWAR
PROTEST AGAINST TREE CUTTING
HARIDWAR ENVIRONMENTALISTS PROTEST
पेड़ कटान विरोध हरिद्वार
HARIDWAR ARDH KUMBH 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.