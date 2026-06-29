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पलामू के डॉ. कौशल किशोर जायसवाल को नेपाल में मिला एशिया अचीवर अवार्ड, पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला सम्मान

एशिया अचीवर अवार्ड लेते डॉ. कौशल किशोर जायसवाल ( Etv Bharat )

पलामूः डॉ. कौशल किशोर जायसवाल को नेपाल में एशिया अचीवर अवार्ड मिला है. नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर समिट में यह अवार्ड दिया गया. पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए कौशल किशोर जायसवाल को अब तक कुल 85 सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें से 11 सम्मान अंतर्राष्ट्रीय हैं.

पेड़ों को राखी बांधकर अभियान की शुरुआत

डॉ. कौशल किशोर जायसवाल मूल रूप से पलामू के छतरपुर के डाली गांव के रहने वाले हैं. 70 के दशक से डॉ. कौशल किशोर जैसवाल पर्यावरण के संरक्षण को लेकर अभियान चला रहे हैं. 50 वर्ष पहले पूरे भारत में पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने के अभियान की शुरुआत डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने की थी.

जानकारी देते पर्यावरणविद् डॉ. कौशल किशोर जायसवाल (Etv Bharat)

अभी तक 60 लाख पौधों का निशुल्क वितरण कर चुके हैं

पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा करने और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की इस अनूठी पहल को वन राखी मूवमेंट का नाम दिया गया था. कौशल किशोर जायसवाल के नेतृत्व में अब तक 26 लाख पेड़ों को राखी बांधी जा चुकी है. जबकि उन्होंने 60 लाख पौधों का निशुल्क वितरण भी किया है.