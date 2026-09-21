जिये तो जिये कैसे? आदिवासियों के हिस्से सिर्फ विस्थापन और प्रदूषण का अंधियारा!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता अनूप कुमार की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 3:17 PM IST
सोनभद्र: जिस माटी ने कोयला दिया, पत्थर दिया और घरों को जगमगाने के लिए बिजली दी. आज उसी माटी के जायज वारिस, यहां के आदिवासी जहरीले पानी और धुएं के बीच जीने को मजबूर हैं. आलम ये है कि सोनभद्र जिले को प्रकृति ने 50 प्रतिशत वनों का अनमोल तोहफा दिया है, लेकिन जंगलों के मूल निवासी औद्योगिक विस्थापन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव झेलने को मजबूर हैं. लगातार प्रयासों के बावजूद प्रशासन इन आदिवासियों को प्रदूषण से बचाने में सफल नहीं हो सका है.
ऊर्जा राजधानी की हकीकत!: इस जिले से लगभग 15,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और यह जिला पूरे देश को बिजली की सप्लाई करता है. उन्हीं ताप विद्युत परियोजनाओं से निकलने वाली राख (फ्लाई ऐश) प्रदूषण फैलाने का प्रमुख कारक है.ओबरा क्षेत्र में स्थित 2320 मेगावॉट की ओबरा (A+B+C) परियोजना के ऐश डैम का राख मिश्रित वेस्ट पानी लगातार रेणुका नदी में गिराया जाता है, इससे गुरुर पनारी गांव में नदी के किनारे स्थित गांवों की खेती की जमीन खराब और बंजर हो रही हैं. राख की एक मोटी परत नदी किनारे जम जाती है. ग्रामीण कई बार शिकायत करते हैं लेकिन कुछ ठोस नहीं हो रहा है.
बिजली कंपनियों से फ्लाई ऐश के आंकड़े मांगे हैं जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है.- आरके सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कागजी चक्कर में फंसे आदिवासी: सिर्फ प्रदूषण की ही समस्या नहीं है बल्कि ये लोग जमीन को लेकर सरकारी नियम कायदों में भी उलझे हुए हैं.वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पहले काबिज जनजातियों को अपना कब्जा साबित करना पड़ता है, जिससे उन्हें वन अधिकार का पट्टा दिया जा सके, इसके अलावा अगर कोई जनजाति नहीं है और वह वन भूमि पर कई पीढ़ियों से निवास कर रहा है तो उन्हें 13 दिसंबर 2005 से पहले तीन पीढ़ियों से निवास करने का प्रमाण साबित करना होता है. प्रशासन का कहना यह भी है कि जो दावे निरस्त हुए उनमें से ज्यादातर के पास खेती की जमीन या राजस्व की भूमि है, इसलिए उनके दावे निरस्त किये गए हैं.
विस्थापन का डर: सोनभद्र के मूल निवासी आदिवासी वनाधिकार के तहत जमीन का पट्टा प्राप्त कर लेने के बाद भी विस्थापन के प्रकोप से बच नहीं सके हैं. चतरा ब्लाक में गोंड, खरवार बैगा आदिवासियों को वर्ष 2017 में वनाधिकार का पट्टा आवंटित किया गया था, लेकिन आदिवासियों को अब विंध्य एक्सप्रेसवे की वजह से पट्टे की जमीनों से विस्थापित होने का भय सता रहा है. इतना ही नहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें विंध्य एक्सप्रेसवे के तहत विस्थापन का मुआवजे का लाभ भी नहीं मिलेगा. इसको लेकर आदिवासी अब आर-पार के मूड में हैं. वे कह रहे हैं कि किसी भी हालत में जमीन नहीं छोड़ेंगे.
सोढ़ा ग्राम पंचायत के 198 परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, वनाधिकार का पट्टा मिलने के बाद राजस्व विभाग उन्हें खतौनी नहीं दे रहा था,न्यायालय से गुहार लगाने के बाद अब जिला प्रशासन ने जब उन्हें खतौनी दिया तो यह देखने मे आ रहा है कि वह जहां पीढ़ियों से निवास कर रहे थे खतौनी में उन्हें वह जमीन नहीं देकर दूसरी जमीन का नंबर आवंटित किया जा रहा है. ऐसे में उन्हें अपनी जमीन से विस्थापित होना होगा साथ ही उन्हें जहां एक तरफ अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी होगी.- रामकरण, आदिवासी
न्याय के लिए भटकने को मजबूर: सोनभद्र जिले में तमाम औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं लेकिन उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना तो दूर,उन परियोजनाओं से स्थानीय आदिवासी प्रभावित होकर मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और न्याय के लिए भी भटक रहे हैं.
मुझे इस बारे में जानकारी मिली है पूरे मामले की राजस्व विभाग से जांच कराई जायेगी ताकि सही बात सामने आ सके.- रमेश चंद्र यादव, अपर जिलाधिकारी
कानूनी दांव-पेंच से दूर रहने वाले आदिवासी अपने हक के लिए दर-दर की ठोकरें खाने और सड़क पर उतरने को मजबूर हैं. स्वच्छ हवा और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी मदद की गुहार लगाने को विवश हैं.
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