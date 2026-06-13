कोई वन्यजीव तो कोई गोमती संरक्षण का कर रहा प्रयास; पर्यावरण कार्यकर्ता बोले- "नेचर के साथ तालमेल बहुत जरूरी"
सैयद अली हसनैन आब्दी फैज लंबे समय से पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए काम कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 11:15 PM IST
लखनऊ : राजधानी के पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता छोटी-छोटी आवाजों ने बड़े-बड़े काम कर रहे हैं. कोई गोमती नदी को बचाने का प्रयास कर रहा है, कोई वन्यजीवों के संरक्षण पर बात कर रहा है तो कोई पेड़ों को कटने से बचाने का प्रयास कर रहा है.
लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से वकील आलोक सिंह के प्रयासों से एनजीटी ने पेड़ों के कटने पर रोक लगाई. वहीं, सैयद हसन आब्दी फैज जो लगातार वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर प्रयास कर रहे हैं. इसके अलावा पिछले सात-आठ साल से सीतापुर रोड पर गोमती नदी पर कब्जा किए जाने के एक मामले में दीपक शुक्ल उर्फ तिरंगा महाराज ने कानूनी लड़ाई लड़ी.
सैयद अली हसनैन आब्दी फैज : लखनऊ के रहने वाले सैयद अली हसनैन आब्दी फैज लंबे समय से पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने लखनऊ में राज्य पक्षी सारस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भरपूर प्रयास किया और आज वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है. इसके अलावा ऐतिहासिक मोती झील को बचाने के लिए उनके प्रयास का नतीजा यह रहा कि करीब सात करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है.
सैयद अली हसनैन आब्दी फैज बताते हैं कि संघर्ष लगातार जारी है. वह बताते हैं कि पर्यावरण की स्थिति सबसे दयनीय है. इस पर किसी को कामयाबी मिल गई है यह सिर्फ दवा हो सकता है वास्तविकता नहीं.
उन्होंने दावा किया कि खुलेआम सारस की बिक्री होती थी. लखनऊ में अब वन्यजीवों की बिक्री लगभग समाप्ति हो चुकी है. उन्होंने बताया कि पतंग पर रोक लगाने के लिये लोग चाइनीज मांझे को ढूंढा करते थे.
उन्होंने दावा किया कि हम लोगों की वजह से कांच लेपित डोर और बरेली मांझा लोगों की जुबान पर आ गया है. उन्होंने बताया कि न्यायालय की मदद से जल्द ही इस पर रोक लग जाएगी. उन्होंने बताया कि सांप खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं.
उनका दावा है कि गोह के काटने से किसी की मौत नहीं होती है. किसी तरह की भारतीय छिपकली जहरीली नहीं होती है. उसके खाल में संक्रमण पाया जा सकता है, लेकिन उसमें जहर नहीं होता है. उसके काटने से किसी की मौत नहीं होती है.
वह बताते हैं कि इसी तरह गोह खेतों में चूहों की संख्या को नियंत्रित करती है. उनका दावा है कि एक चूहा प्रतिदिन 35 ग्राम खाना खाता है. 350 ग्राम खाना खींचकर बिल में ले जाता है.
वह बताते हैं कि अगर नेचर के साथ तालमेल नहीं मिलाएंगे तो कीटनाशकों के इस्तेमाल से जो हम लोगों के साथ होता आ रहा है, वही होता रहेगा. जैसे दवा, इलाज और परेशानियां.
पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक सिंह : सामजिक कार्यकर्ता और पेशे से वकील आलोक सिंह ने लखनऊ में कुकरैल नाइट सफारी परियोजना में भारी संख्या में पेड़ों को काटे जाने की आशंका को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में याचिका दायर की थी. उनकी इस याचिका पर एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई थी. इसके अलावा उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया.
आलोक सिंह कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लखनऊ जू जो कि शहर के बीचो-बीच में हरियाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे भी ट्रांसफर किए जाने की तैयारी की जा रही थी.
वह बताते हैं कि लखनऊ जू के सहारे नाइट सफारी परियोजना के संचालन की तैयारी थी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई. वह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने भी अपनी बात रखी. वह बताते हैं कि दोनों पक्षों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की.
वह बताते हैं कि सुनवाई के दौरान हमने अपनी बात रखी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला हम लोग सीईसी को रेफर कर रहे हैं, तब तक वहां पुर कुछ नहीं होगा. मामला सीईसी को रेफर किया गया. नवंबर में सीईसी की रिपोर्ट आ गई, जिसमें उन्होंने लखनऊ जू को शिफ्ट करने की बात को लेकर नकार दिया.
वह बताते हैं कि कुकरैल में जो चार लेन रोड को लेकर कहा गया कि इसकी भी जरूरत नहीं है. यह जंगल बर्बाद हो जाएगा. उसको भी मना कर दिया गया है. उन्होंने कहा है कि सफारी बनाई जा सकती है लेकिन बहुत सारी कंडिशन दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है.
राज्य के वनमंत्री अरुण कुमार सक्सेना का कहना है कि "इस प्रोजेक्ट में जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा. पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा."
दीपक शुक्ल उर्फ तिरंगा महाराज : सीतापुर रोड के रहने वाले दीपक शुक्ल उर्फ तिरंगा महाराज ने गोमती पर कब्जे को लेकर छोटे स्तर पर आवाज उठाई. धीरे-धीरे आंदोलन किया और आखिर में हाईकोर्ट में जनहित याचिका की. दीपक शुक्ल उर्फ तिरंगा महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है.
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