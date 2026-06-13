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कोई वन्यजीव तो कोई गोमती संरक्षण का कर रहा प्रयास; पर्यावरण कार्यकर्ता बोले- "नेचर के साथ तालमेल बहुत जरूरी"

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लखनऊ : राजधानी के पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता छोटी-छोटी आवाजों ने बड़े-बड़े काम कर रहे हैं. कोई गोमती नदी को बचाने का प्रयास कर रहा है, कोई वन्यजीवों के संरक्षण पर बात कर रहा है तो कोई पेड़ों को कटने से बचाने का प्रयास कर रहा है. लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से वकील आलोक सिंह के प्रयासों से एनजीटी ने पेड़ों के कटने पर रोक लगाई. वहीं, सैयद हसन आब्दी फैज जो लगातार वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर प्रयास कर रहे हैं. इसके अलावा पिछले सात-आठ साल से सीतापुर रोड पर गोमती नदी पर कब्जा किए जाने के एक मामले में दीपक शुक्ल उर्फ तिरंगा महाराज ने कानूनी लड़ाई लड़ी. Video credit: ETV Bharat (Video credit: ETV Bharat) सैयद अली हसनैन आब्दी फैज : लखनऊ के रहने वाले सैयद अली हसनैन आब्दी फैज लंबे समय से पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने लखनऊ में राज्य पक्षी सारस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भरपूर प्रयास किया और आज वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है. इसके अलावा ऐतिहासिक मोती झील को बचाने के लिए उनके प्रयास का नतीजा यह रहा कि करीब सात करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है. सैयद अली हसनैन आब्दी फैज बताते हैं कि संघर्ष लगातार जारी है. वह बताते हैं कि पर्यावरण की स्थिति सबसे दयनीय है. इस पर किसी को कामयाबी मिल गई है यह सिर्फ दवा हो सकता है वास्तविकता नहीं. उन्होंने दावा किया कि खुलेआम सारस की बिक्री होती थी. लखनऊ में अब वन्यजीवों की बिक्री लगभग समाप्ति हो चुकी है. उन्होंने बताया कि पतंग पर रोक लगाने के लिये लोग चाइनीज मांझे को ढूंढा करते थे. उन्होंने दावा किया कि हम लोगों की वजह से कांच लेपित डोर और बरेली मांझा लोगों की जुबान पर आ गया है. उन्होंने बताया कि न्यायालय की मदद से जल्द ही इस पर रोक लग जाएगी. उन्होंने बताया कि सांप खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं. उनका दावा है कि गोह के काटने से किसी की मौत नहीं होती है. किसी तरह की भारतीय छिपकली जहरीली नहीं होती है. उसके खाल में संक्रमण पाया जा सकता है, लेकिन उसमें जहर नहीं होता है. उसके काटने से किसी की मौत नहीं होती है. वह बताते हैं कि इसी तरह गोह खेतों में चूहों की संख्या को नियंत्रित करती है. उनका दावा है कि एक चूहा प्रतिदिन 35 ग्राम खाना खाता है. 350 ग्राम खाना खींचकर बिल में ले जाता है.