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उत्तराखंड में SIR के तहत 97 फीसदी वोटरों तक पहुंचा गणना प्रपत्र, अब वेरिफिकेशन-डिजिटाइजेशन पर जोर

उत्तराखंड में एसआईआर ( फोटो- ETV Bharat GFX )