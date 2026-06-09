उत्तराखंड में SIR के पहले दिन बंटे 4.90 लाख गणना पत्र, एक BLO को 679 मतदाताओं से करना है संपर्क
उत्तराखंड में 8 जून से SIR प्रक्रिया शुरू हुई है, 7 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और जमा करेंगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 5:08 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में सोमवार 8 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम का विधिवत आगाज हो गया था. एसआईआर के पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गणना फॉर्म सौंपा गया.
उत्तराखंड में एसआईआर: इसके अलावा, प्रदेश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) के प्रदेश महासचिव और बीएसपी के प्रदेश सचिव को भी गणना फार्म वितरण किया गया. पहले दिन बीएलओ की ओर से प्रदेशभर में कुल 4,90,252 गणना पत्र वितरण किए गए. 13,736 गणना पत्र को डिजिटाइज्ड किया गया.
8 जून से 7 जुलाई तक घर-घर जाएंगे बीएलओ: उत्तराखंड में एसआईआर अभियान के लिए तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार, बीएलओ 8 जून से 7 जुलाई के बीच घर-घर जाकर, मतदाताओं को गणना फार्म वितरित करने के साथ ही उसका संकलन भी करेंगे. उत्तराखंड राज्य में कुल 79,60,762 मतदाता हैं जिसके सापेक्ष 11,732 बीएलओ काम कर रहे हैं.
हालांकि, इस दौरान मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज नहीं देने होंगे. इसके साथ ही सभी जिलों में मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा, राज्य स्तर पर 1800 3300 1950 पर भी कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
पहली दिन रही ये उपलब्धि: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में कुल 11,732 बीएलओ तैनात हैं जिसमें से 9,595 बीएलओ ट्रेंड हैं. यानी कुल 82 फीसदी बीएलओ ट्रेंड हैं. यही नहीं, प्रदेश के हर एक बीएलओ को एवरेज 679 मतदाताओं को कवर करना है, जिसके लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित है.
खास बात यह है कि पहले दिन ही सभी बीएलओ की ओर से 4,90,252 मतदाताओं को गणना पत्र वितरित किए जा चुके हैं. यानी पहले दिन एक बीएलओ की ओर से एवरेज 42 गणना पत्र वितरित किए गए हैं. पहले दिन ही 13,736 गणना पत्र को डिजिटलाइज्ड भी कर दिया गया है.
पहले दिन 4.90 लाख गणना फार्म वितरित: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि-
उत्तराखंड में एसआईआर अभियान चल रहा है. साथ ही सभी जिलों से सूचनाओं भी ली जा रही हैं. वर्तमान समय में प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी प्रगति चल रही है. जिन जिलों में एसआईआर अभियान की रफ्तार धीमी है, वहां पर रिव्यू मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. एक दिन के भीतर 4.90 लाख गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं.
-डॉ विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड-
देश के कई राज्यों में पिछले साल हुए एसआईआर के दौरान बीएलओ से संबंधित तमाम मामले सामने आए थे. इस सवाल पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि-
उत्तराखंड में 11,732 बीएलओ तैना हैं. इनको तीन बार ट्रेनिंग दी जा चुकी है. ट्रेनिंग के दौरान बीएलओ एप इस्तेमाल करने के दौरान क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको लेकर समाधान की कार्रवाई भी की जा चुकी है. इसके अलावा प्रदेश में मौजूद करीब 80 लाख वोटर्स में से 88 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग प्री- एसआईआर के दौरान की जा चुकी है. जिन व्यक्तियों की मैपिंग हो चुकी है, उनका फार्म भरवाने में मतदाताओं और बीएलओ को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
-डॉ विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड-
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले बीएलओ पर दबाव नहीं पड़ेगा: डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि उत्तराखडं में एसआईआर के दौरान बीएलओ पर कोई ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा. उन्हें भी तनाव में आने की जरूरत नहीं है. यही नहीं, बीएलओ के सहयोग के लिए हर बूथ स्तर पर आईटी वॉलिंटियर्स भी तैनात किए गए हैं.
यही नहीं, इस बार राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल एजेंट भी नामित किए गए हैं. ऐसे में बीएलए नामित होने के चलते बीएलओ को काफी अधिक सहूलियत होगी. साथ ही कहा कि मतदाताओं को गणना पत्र वितरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से संचालित होता है. शुरुआती 10 दिन के भीतर गणना पत्र शत प्रतिशत करने का प्रयास किया जाएगा. इस दौरान फॉर्म को डिजिटलाइज्ड भी किया जा सकेगा.
उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और मानसून की दस्तक की संभावना के बीच प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है. इस सवाल पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि-
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के सहयोग के लिए जो भी जरूरत है, उसके लिए मदद कर सकते हैं. राज्य स्तर से सभी बीएलओ को किट बैग दिया गया है. साथ ही आईटी वॉलिंटियर्स की भी तैनाती उनके साथ की गई है.
-डॉ विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड-
यही नहीं, उनके एक महीने के मोबाइल रिचार्ज का भी भुगतान कर दिया गया है. ऐसे में इसके अलावा भी अगर किसी बीएलओ को किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो जिला स्तर पर डिमांड कर सकते हैं.
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