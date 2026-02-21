ETV Bharat / state

अल्बर्ट हॉल का स्थापना दिवस: 140 साल पहले अंग्रेज शहजादे के नाम पर बनी यह इमारत, आज है जयपुर की शान

जयपुर: जयपुर की पहचान बन चुका अल्बर्ट हॉल संग्रहालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत दस्तावेज है. यह शहर की एकमात्र ऐसी प्रमुख इमारत है, जिसका नाम किसी राजा या स्थानीय शख्सियत की बजाय एक अंग्रेज शहजादे प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर रखा गया. यह भव्य इमारत 140 वर्ष पूरे कर चुकी है. यह राजशाही आभा, अंग्रेजी हुकूमत के दौर और स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक बहाली की साक्षी रही है. जयपुर के पूर्व राजा सवाई राम सिंह ने उन लोगों के लिए, जो शहर से बाहर निकलकर दुनिया नहीं देख पाते थे, एक ही छत के नीचे देश-विदेश की अनोखी वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले पहले म्यूजियम की नींव रखी. इसकी विरासत, स्थापत्य कला और यहां प्रदर्शित अनोखी वस्तुएं आज भी जयपुर आने वाले हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं.

अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि इसका निर्माण जयपुर के दूरदर्शी शासक पूर्व महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में शुरू हुआ था. उस दौर में यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि आधुनिक सोच का प्रतीक था. 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत में इंडो-सार्सेनिक शैली का प्रभाव बढ़ रहा था, तब जयपुर में इस इमारत ने परंपरागत राजस्थानी स्थापत्य के साथ मुगल और यूरोपीय कला का अद्भुत संगम पेश किया. इसके मेहराबदार बरामदे, संगमरमर और बलुआ पत्थर की नक्काशी, जालियों का सौंदर्य और विशाल गुंबद उस मिश्रित स्थापत्य शैली की बानगी हैं, जिसने आगे चलकर जयपुर के आधुनिक निर्माण की दिशा तय की.

पढ़ें: जयपुर में धूल फांक रही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 'विरासत', अल्बर्ट हॉल के स्टोर रूम में 3 साल से ताले में बंद

विरासत से आधुनिकता की ओर: अल्बर्ट हॉल जयपुर में विरासत और परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ते कदमों का गवाह है. इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इसकी स्थापत्य छाप आगे चलकर कई महत्वपूर्ण संस्थानों पर दिखाई दी. जयपुर के प्रमुख महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों की इमारतों में भी परंपरागत और औपनिवेशिक शैली का संतुलित प्रभाव देखने को मिलता है. बाद के वर्षों में जब जयपुर के आधुनिकीकरण की बागडोर मिर्जा इस्माइल के हाथों में आई, तब शहर के नियोजित विस्तार, चौड़ी सड़कों और भव्य सार्वजनिक भवनों में भी अल्बर्ट हॉल की स्थापत्य विरासत की छाप स्पष्ट दिखाई दी.

इजिप्ट की ममी (ETV Bharat Jaipur)

सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र: रामनिवास बाग के बीच स्थित यह भवन आज भी उसी गरिमा के साथ खड़ा है, मानो किसी युग का प्रहरी हो. आज अल्बर्ट हॉल संग्रहालय केवल पर्यटकों का आकर्षण नहीं, बल्कि जयपुर के स्थापत्य विकास की बुनियाद का प्रतीक भी है. यह इमारत बताती है कि कैसे गुलाबी नगरी ने अपनी पारंपरिक पहचान को बचाए रखते हुए आधुनिकता को आत्मसात किया और इसी संतुलन ने जयपुर को विश्व मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान दिलाया.