लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में टिकट से एंट्री; चारों मुख्य द्वार से मिलेगा प्रवेश, जानिए कितने का है टिकट?

लखनऊ : हरदोई रोड स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आधिकारिक टिकटिंग व्यवस्था शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था. इस प्रेरणा स्थल को पहले कुछ दिनों के लिये मुफ्त खोला गया था, लेकिन अब संचालन समिति के निर्णय के अनुसार प्रवेश शुल्क लागू कर दिया गया है.









एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि टिकटिंग व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामान्य प्रवेश (पार्क क्षेत्र) का शुल्क 15 रुपये रखा गया है, जबकि म्यूजियम का अलग से प्रवेश शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है. विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दोनों क्षेत्रों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा. यह निर्णय परिवारों, छात्रों और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन प्रेरणादायी प्रतिमाओं और संग्रहालय का लाभ उठा सकें.





म्यूजियम में लगाई गई हैं पार्टी से जुड़ी कलाकृतियां. (Photo credit: LDA MEDIA CELL)





एलडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को ही हजारों लोग पहुंचे थे, जहां रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक और स्थानीय निवासी महापुरुषों को नमन करने आए. टिकटिंग शुरू होने से अब व्यवस्थित तरीके से भ्रमण संभव हो सका. चार मुख्य द्वारों से आम लोगों को प्रवेश मिलेगा, जबकि पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है.