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हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों ने क्यों दी बॉर्डर सील करने की चेतावनी?

टैक्सी यूनियन ने स्पष्ट किया है कि अगर 9 अप्रैल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों ने क्यों दी बॉर्डर सील करने की चेतावनी? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:58 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 9 अप्रैल तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. इस चेतावनी से प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई है. ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एवं ड्राइवर वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान रामरतन शर्मा ने कहा कि तय समय तक समाधान नहीं हुआ तो राज्य के 33 एंट्री बैरियरों पर 132 यूनियनें एक साथ धरना-प्रदर्शन करेंगी. उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे, जिससे प्रदेश में आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

वसूली के गंभीर आरोप

रामरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा एंट्री टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बॉर्डर पर तैनात कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों से जबरन और अवैध रूप से टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

प्रशासन पर अनदेखी का आरोप

एसोसिएशन का कहना है कि इस मुद्दे को कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार अनदेखी के कारण टैक्सी चालकों और ऑपरेटरों में रोष बढ़ता जा रहा है और वे मानसिक दबाव भी झेल रहे हैं.

समाधान नहीं तो टोल भी होंगे बंद

टैक्सी यूनियन ने स्पष्ट किया है कि अगर 9 अप्रैल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इसमें टोल प्लाजा बंद करने जैसे सख्त फैसले भी शामिल हो सकते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बाद होने वाली किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी प्रशासन की होग. एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ता यह विवाद अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो इसका असर न सिर्फ परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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