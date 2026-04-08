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हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों ने क्यों दी बॉर्डर सील करने की चेतावनी?

हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों ने क्यों दी बॉर्डर सील करने की चेतावनी? ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 9 अप्रैल तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. इस चेतावनी से प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई है. ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एवं ड्राइवर वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान रामरतन शर्मा ने कहा कि तय समय तक समाधान नहीं हुआ तो राज्य के 33 एंट्री बैरियरों पर 132 यूनियनें एक साथ धरना-प्रदर्शन करेंगी. उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे, जिससे प्रदेश में आवाजाही प्रभावित हो सकती है. वसूली के गंभीर आरोप रामरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा एंट्री टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बॉर्डर पर तैनात कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों से जबरन और अवैध रूप से टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्रशासन पर अनदेखी का आरोप