पलामू टाइगर रिजर्व में नए बाघ की इंट्री! कॉरिडोर में लगाए गए कैमरे, हाई अलर्ट जारी
पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में नए बाघ की इंट्री हुई है. इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 6, 2026 at 6:05 PM IST
पलामूः पीटीआर के इलाके में नए बाघ की इंट्री हुई है. बाघ लगातार शिकार कर रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है. नए बाघ की इंट्री के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है. पलामू, गढ़वा और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और बाघ के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है.
पंजों के निशान से हुई पहचान
बाघ के पंजों के निशान और शिकार के आधार पर उसकी पहचान हुई है. हालांकि अभी तक नए बाघ T07 का फोटो कैमरा में कैद नहीं हुआ है. जिस इलाके में उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, उस इलाके में कैमरे लगाए गए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार बाघ वयस्क है.
पीटीआर के उपनिदेशक ने की पुष्टि
पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने नए बाघ की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में अतिरिक्त वनकर्मियों की तैनाती की गई है और बाघ की मॉनिटरिंग की जा रही है. इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और उसके कॉरिडोर में कैमरे लगाए गए हैं. बाघ लागातार मवेशियों का शिकार भी कर रहा है.
दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में बाघों के लिए एकमात्र संरक्षित एरिया है. पलामू टाइगर रिजर्व का कॉरिडोर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एमपी के बांधवगढ़ और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से बाघ दाखिल होते हैं. 2018 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सेंसस के बाद बाघों की संख्या शून्य बताई थी.
वर्ष 2020 में पलामू टाइगर रिजर्व में एक मृत बाघिन पाई गई थी. उसके बाद पहला जिंदा बाघ 2021 में देखा गया था, दूसरा बाघ मार्च 2023 में, तीसरा नवंबर 2023 में, चौथा जनवरी 2024 में, पांचवां 2024 में, छठा जुलाई 2025 में और अब सातवां सितंबर 2026 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एक नया बाघ देखा गया है.
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