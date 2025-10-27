ETV Bharat / state

दिल्ली में एक नवंबर से बैन हो जाएंगी ये गाड़ियां, केवल इन खास वाहनों को मिलेगी शहर में एंट्री

परिवहन विभाग की ओर से कहा गया कि मालवाहक वाहन जो BS-VI मानक के अनुरूप नहीं हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी.

order on GOODS vehicles below BS 4
बीएस 4 से नीचे के मालवाहक वाहनों पर आदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 4:12 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि 1 नवंबर से सभी गैर बीएस-6 और बीएस-4 पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है, जो दिल्ली व एनसीआर के इलाकों में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए जारी किया गया है.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए गैर-दिल्ली पंजीकृत हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन जो BS-VI मानक के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. यह रोक स्थायी होगी. इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

1 साल के लिए बीएस–4 वाहनों को छूट: परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि BS-4 वाणिज्यिक डीजल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में सीमित अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इस अवधि के बाद यह छूट नहीं दी जाएगी. यानी कि 31 अक्टूबर, 2026 के बाद केवल BS-VI या स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहन ही राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) वाहन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

डॉ. अनिल कुमार छिकारा, परिवहन विशेषज्ञ (ETV Bharat)

प्रतिबंध से प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद: दिल्ली परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद, वायु गुणवत्ता के अनुसार ग्रैप के अंतर्गत अलग-अलग चरणों में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए जाते रहेंगे. परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त ने कहा है कि यह कदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने और सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

प्रदूषण खत्म होने पर प्रतिबंध हटाने की मांग: ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने BS–4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक चलने की छूट दी है. इसके नीचे के BS–3 वाहनों के संचालक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली में करीब 7 से 10 हजार BS–3 मालवाहक वाहन हैं. वहीं बाहर से भी मालवाहक दिल्ली में आते हैं. इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा. हमारी मांग है कि जब तक प्रदूषण की समस्या है तब तक ही प्रतिबंध रहना चाहिए, इसके बाद सभी तरह के मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश देना चाहिए.

BS–6 व BS–4 वाहनों के प्रदूषण में ज्यादा अंतर नहीं: दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और परिवहन विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार छिकारा ने बताया कि BS–4 और BS–6 वहां के प्रदूषण की जांच की गई थी. इस जांच रिपोर्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया गया था. रिपोर्ट को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के समक्ष रखा गया था. इसके बाद BS–4 वाहनों को 1 साल तक चलने की छूट दी गई है. 31 अक्टूबर, 2026 तक BS-4 और BS-6 वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर बाय गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्ययन करेगा. इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा की BS-4 वाहनों के संचालक पर प्रतिबंध रहेगा या इन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी.

DELHI GOVT TRANSPORT DEPARTMENT
DELHI GOVERNMENT
बीएस 4 से नीचे के वाहनों पर आदेश
GOODS VEHICLES ENTRY IN DELHI
ORDER ON GOODS VEHICLES BELOW BS 4

