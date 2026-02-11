ETV Bharat / state

इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री से बदली DTC की किस्मत, मासिक कमाई में 34% की बढ़ोत्तरी

आय बढ़ाने के लिए डीटीसी अब दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के मॉडल पर काम कर रहा है.

इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री से बदली DTC की किस्मत
इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री से बदली DTC की किस्मत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 3:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) लंबे समय से घाटे से जूझ रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद मुनाफे की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में डीटीसी की मासिक आय में करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. डीटीसी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 की औसत मासिक आय जहां 68.5 करोड़ रुपये थी, वह वर्ष 2025 में नवंबर तक बढ़कर 91.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

निगम को उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक बस परिचालन से होने वाली कुल आय 350 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर जाएगी. डीटीसी के राजस्व में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बेड़े में बढ़ती इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को माना जा रहा है. वर्तमान में ई-बसों की संख्या 4200 से अधिक हो गई है. डीटीसी अधिकारियों का ये भी मानना है कि नई बसें होने के कारण उनके रखरखाव (मेंटेनेंस) का खर्च काफी कम हो गया है, जिससे परिचालन लागत में बचत हो रही है.

डीएमआरसी की तर्ज पर 'एसेट्स मैनेजमेंट' से कमाई:

आय बढ़ाने के लिए डीटीसी अब दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के मॉडल पर काम कर रहा है. अपनी संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल व विज्ञापनों के जरिए राजस्व जुटाया जा रहा है. विज्ञापनों व संपत्तियों के कमर्शियल इस्तेमाल से होने वाली आय, जो 2024-25 में 98.9 करोड़ थी, नवंबर 2025 तक ही 144 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. मई 2025 में दोबारा शुरू की गई स्पेशल हायर सेवाओं से भी नवंबर तक 62 करोड़ रुपये के राजस्व की कमाई हुई है.

डीटीसी के रेवेन्यू पर एक नज़र

श्रेणी 2024-25 (करोड़ में) 2025-26 (नवंबर तक)
बस परिचालन से कमाई 326.8 240
औसत मासिक इनकम 68.5 91.11
अन्य आय (विज्ञापन आदि) 98.9 144

भविष्य में और बढ़ेगी आय

बता दें कि डीटीसी अपने राजस्व को और बढ़ाने के लिए भविष्य की कई योजनाओं पर काम कर रहा है. दिल्ली में 39 बस डिपो में 5 को बहुमंजिला बनाया जा रहा है, जहां पर एक ही इमारत में ग्राउंड फ्लोर से बसों का संचालन होगा. बेसमेंट में पार्किंग होगी और ऊपर के फ्लोर पर दफ्तर, होटल व शॉपिंग मॉल होंगे, इससे भी डीटीसी की आय बढ़ेगी. इसके साथ ही बसों पर विज्ञापन लगाने और पुरानी बसों में रेस्टोरेंट खोलने समेत अन्य कई योजनाएं हैं, जिनपर काम करने से डीटीसी के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.

संपादक की पसंद

