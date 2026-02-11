ETV Bharat / state

इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री से बदली DTC की किस्मत, मासिक कमाई में 34% की बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) लंबे समय से घाटे से जूझ रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद मुनाफे की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में डीटीसी की मासिक आय में करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. डीटीसी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 की औसत मासिक आय जहां 68.5 करोड़ रुपये थी, वह वर्ष 2025 में नवंबर तक बढ़कर 91.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

निगम को उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक बस परिचालन से होने वाली कुल आय 350 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर जाएगी. डीटीसी के राजस्व में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बेड़े में बढ़ती इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को माना जा रहा है. वर्तमान में ई-बसों की संख्या 4200 से अधिक हो गई है. डीटीसी अधिकारियों का ये भी मानना है कि नई बसें होने के कारण उनके रखरखाव (मेंटेनेंस) का खर्च काफी कम हो गया है, जिससे परिचालन लागत में बचत हो रही है.

डीएमआरसी की तर्ज पर 'एसेट्स मैनेजमेंट' से कमाई:

आय बढ़ाने के लिए डीटीसी अब दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के मॉडल पर काम कर रहा है. अपनी संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल व विज्ञापनों के जरिए राजस्व जुटाया जा रहा है. विज्ञापनों व संपत्तियों के कमर्शियल इस्तेमाल से होने वाली आय, जो 2024-25 में 98.9 करोड़ थी, नवंबर 2025 तक ही 144 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. मई 2025 में दोबारा शुरू की गई स्पेशल हायर सेवाओं से भी नवंबर तक 62 करोड़ रुपये के राजस्व की कमाई हुई है.