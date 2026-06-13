कांकेर के बड़े परली में धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक, ग्रामसभा का फैसला, लगाया गया सूचना बोर्ड
कांकेर में धर्म प्रचारकों को बड़े पारली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ग्राम सभा ने यह फैसला लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 8:23 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर का दुर्गूकोंदल इलाका इन दिनों सुर्खियों में है. यहां अंतिम छोर पर स्थित ग्राम बड़े परली में ग्रामसभा के निर्णय के बाद धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी सूचना बोर्ड लगाया गया है. बोर्ड में ईसाई धर्म प्रचारक, पादरी एवं पास्टरों के गांव में प्रवेश प्रतिबंधित होने की जानकारी दी गई है.
ग्राम सभा में लिया गया फैसला
जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र टेकाम ने मीडिया को जानकारी दी है कि यह फैसला ग्राम सभा में लिया गया. उन्होंने बताया कि ग्रामसभा में आदिवासी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, देवी-देवताओं में आस्था और सामाजिक एकजुटता के संरक्षण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इसके बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि धर्मांतरण गतिविधियों के उद्देश्य से गांव में आने वाले पादरी एवं पास्टरों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए.
क्या है ग्रामीणों का तर्क ?
ग्रामीणों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद कुछ लोगों द्वारा गांव की पारंपरिक पूजा पद्धति, देवी-देवताओं और सामाजिक व्यवस्थाओं से दूरी बनाया जाता है. इसके कारण समय-समय पर विवाद की स्थिति पैदा होती है. इसी को देखते हुए ग्रामसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया और इसकी जानकारी देने के लिए गांव में सूचना बोर्ड स्थापित किया गया.
आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक एकता उसकी सबसे बड़ी पहचान है. मैं ग्रामीणों से अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और पूर्वजों की धरोहर के संरक्षण के लिए जागरूक एवं संगठित रहने की अपील करता हूं- देवेंद्र टेकाम, जिला पंचायत सदस्य
ग्राम बड़े परली के इस फैसले की चर्चा आस पास के गांवों में हो रही है. गांव के लोगों के इस फैसले के बाद अवैध धर्मांतरण पर रोक लग सकती है.