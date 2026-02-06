ETV Bharat / state

बनारस दालमंडी की संकरी गली में बुलडोजर की एंट्री; ध्वस्तीकरण शुरू, गिराए जाने हैं 187 मकान

वाराणसी: दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण को लेकर 187 मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई आज तेज हुई है. कुछ दिनों से कार्रवाई रोक दी गई थी और अब एक बार फिर से इस ध्वस्तीकरण नए सिरे से शुरू किया गया है. जिसमें चार मकानों की रजिस्ट्री के बाद उनके ध्वस्तीकरण के लिए दालमंडी की उस पतली संकरी गली में बुलडोजर की एंट्री हुई है, जहां बाइक से जाना भी मुश्किल है. प्रशासन ने सड़कों को पहले खाली कराकर बुलडोजर को अंदर पहुंचाया है. बुलडोजर के आने के बाद यहां पर पहले से गिराए गए मकान के मलबे को हटाने के साथ ही चार नए मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई आज पूरी की जाएगी.

इस कार्रवाई के बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि अब तक लगभग 25 से ज्यादा मकानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 15 मकान अभी प्रोसेस में हैं. कल 187 मकानों की रजिस्ट्री हो गई है और लगभग साढ़े 17 मी. चौड़ीकरण की कार्रवाई की जानी है. इस कार्रवाई से बेनियाबाग से होते हुए चौक विश्वनाथ धाम जाने के लिए एक नए रास्ते को तैयार किया जाएगा. जिसके लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई के तहत 12 मकानों अब तक गिराया गया है. अब शुक्रवार को चार मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई की जा रही है. मकान तेजी से गिरें, इसके लिए गली में बुलडोजर का आना जरूरी था. यही वजह है कि बेनियाबाग के रास्ते जेसीबी की दालमंडी में एंट्री कराई गई है.

दालमंडी में बुलडोजर एंट्री. (Photo Credit; ETV Bharat)

दालमंडी में प्रवेश के बाद बुलडोजर के जरिए तेजी से मकान गिराए जाने की कार्रवाई शुरू हुई है. चार मकानों को गिराया जाना है, जिनमें सबसे पहले उन मकानों को हटाया जा रहा है, जो पहले गिरे हैं और उनका मलबा वहां पड़ा हुआ है. मलबा हटाने के साथ ही नए मकानों को बुलडोजर के जरिए गिराने का काम किया जाएगा. हालांकि, जब बुलडोजर एंट्री ले रहा था तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी नहीं चली और पुलिस ने लोगों को हटाकर बुलडोजर को दाल मंडी में प्रवेश करवाया है.

