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दिल्ली में BS-4 वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध का दूसरा दिन; बॉर्डरों पर सघन चेकिंग जारी, BS-4 वाहनों को किया जा रहा वापस

बॉर्डरों पर की जा रही चेकिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए BS-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का सोमवार को दूसरा दिन रहा. 1 नवंबर से लागू इस आदेश का पालन कराने के लिए दिल्ली के सभी प्रवेश बॉर्डर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार को वर्किंग डे होने के चलते दिल्ली-एनसीआर व आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों ने नौकरी, कारोबार व अन्य कामकाज के सिलसिले में दिल्ली का रुख किया. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने गाजीपुर और आनंद विहार बॉर्डर पर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया.

इस दौरान दोनों ही बॉर्डर पर पुलिसकर्मी तैनात मिले और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच करते दिखाई दिए. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि फिलहाल BS-4 श्रेणी के वाहन बहुत आ रहे. अगर कोई प्रतिबंधित वाहन जांच के दौरान सामने आ रहा है तो उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और वापस लौटा दिया जा रहा है. गाजीपुर व आनंद विहार बॉर्डर, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश के प्रमुख रास्तों में शामिल हैं. इन दोनों रास्तों से गाजियाबाद, नोएडा व उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली पहुंचते हैं. सोमवार को सुबह से ही इन बॉर्डर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए. पुलिसकर्मी दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच करते नजर आए. खासकर बीएस श्रेणी के साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र विशेष ध्यान दिया जा रहा है.