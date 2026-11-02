दिल्ली में BS-4 वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध का दूसरा दिन; बॉर्डरों पर सघन चेकिंग जारी, BS-4 वाहनों को किया जा रहा वापस
बॉर्डरों पर सोमवार को सुबह से ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए. क्या रही स्थिति, आइए जानते हैं..
Published : November 2, 2026 at 3:35 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए BS-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का सोमवार को दूसरा दिन रहा. 1 नवंबर से लागू इस आदेश का पालन कराने के लिए दिल्ली के सभी प्रवेश बॉर्डर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार को वर्किंग डे होने के चलते दिल्ली-एनसीआर व आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों ने नौकरी, कारोबार व अन्य कामकाज के सिलसिले में दिल्ली का रुख किया. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने गाजीपुर और आनंद विहार बॉर्डर पर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया.
इस दौरान दोनों ही बॉर्डर पर पुलिसकर्मी तैनात मिले और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच करते दिखाई दिए. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि फिलहाल BS-4 श्रेणी के वाहन बहुत आ रहे. अगर कोई प्रतिबंधित वाहन जांच के दौरान सामने आ रहा है तो उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और वापस लौटा दिया जा रहा है. गाजीपुर व आनंद विहार बॉर्डर, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश के प्रमुख रास्तों में शामिल हैं. इन दोनों रास्तों से गाजियाबाद, नोएडा व उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली पहुंचते हैं. सोमवार को सुबह से ही इन बॉर्डर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए. पुलिसकर्मी दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच करते नजर आए. खासकर बीएस श्रेणी के साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
BS-4 वाहनों को लौटाया जा रहा वापस
बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि BS-4 व उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. इस कार्रवाई में वाहन का चालान काटने के बजाय उसे दिल्ली में प्रवेश से रोककर वापस भेज दिया जा रहा है. पुलिसकर्मियों का कहना है कि ज्यादातर वाहन चालकों को प्रतिबंध के बारे में जानकारी हो चुकी है. ऐसे में BS-4 श्रेणी के वाहन लेकर दिल्ली आने वाले लोग अब बॉर्डर तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं. यही वजह है कि चेकिंग अभियान चलने के बावजूद पुलिस को प्रतिबंधित श्रेणी के वाहन बहुत कम मिल रहे हैं.
PUCC नहीं तो कट रहा प्रदूषण का चालान
इस पूरी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि BS-6 श्रेणी का वाहन होने के बावजूद चालक को प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है. पुलिसकर्मियों के मुताबिक, अगर किसी BS-6 वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है तो उसके खिलाफ प्रदूषण नियमों के तहत चालान किया जा रहा है. यानी दिल्ली में प्रवेश के लिए सिर्फ वाहन का BS-6 मानक का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पास वैध PUCC होना भी जरूरी है. इस तरह पुलिस की जांच में दो पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पहला, वाहन प्रतिबंधित उत्सर्जन श्रेणी का तो नहीं है और दूसरा, वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र है या नहीं.
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जागरूकता का देखा जा रहा असर
प्रतिबंध के दूसरे दिन बॉर्डर पर बीएस-4 वाहनों का बड़ी संख्या में न दिखने की वजह लोगों में नियमों को लेकर बढ़ी जागरूकता भी मानी जा रही है. पुलिसकर्मियों के अनुसार, ज्यादातर वाहन चालकों को पता है कि BS-4 व उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा. ऐसे में लोग इन वाहनों को लेकर दिल्ली आने से बच रहे हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है और बॉर्डर पर लगातार निगरानी की जा रही है.
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प्रदूषण की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस गंभीर
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन जाता है. वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है. ऐसे में पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की जांच भी महत्वपूर्ण हो जाती है. गाजीपुर व आनंद विहार बॉर्डर पर चल रहे अभियान से स्पष्ट है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्रतिबंध को लागू कराने के लिए गंभीरता से काम कर रही है. BS-4 और उससे नीचे के वाहनों को वापस भेजा जा रहा है, जबकि वैध PUCC नहीं रखने वाले वाहनों पर प्रदूषण का चालान किया जा रहा है.
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