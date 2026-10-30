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नोएडा से दिल्ली में 1 नवंबर से BS-4 व इसके नीचे की श्रेणी के वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त कदम उठाए हैं. इसके तहत 1 नवंबर, 2026 से दिल्ली में दूसरे जनपदों और राज्यों में पंजीकृत BS-4 और इससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. नोएडा के एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि विभाग की तरफ से पांच टीमें गठित की गई है, जो बॉर्डर पर प्रतिबंधित गाड़ियों की निगरानी करेंगी. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी. साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के वाहन स्वामियों और चालकों को इस संबंध में विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जारी सूचना के अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों और जनपदों में रजिस्टर्ड BS-4 एवं उससे नीचे की श्रेणी के कमर्शियल व प्राइवेट वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. केवल BS-6 श्रेणी, सीएनजी वाहन व इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही प्रतिबंध नहीं होगा. दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी सहित अन्य वाहनों के प्रवेश पर भी 1 नवंबर से 31 जनवरी, 2027 तक रोक रहेगी.