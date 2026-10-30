नोएडा से दिल्ली में 1 नवंबर से BS-4 व इसके नीचे की श्रेणी के वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
एआरटीओ ने लोगों से यह अपील की कि अगर वाहन BS-6 श्रेणी से नीचे का है तो प्रतिबंधित अवधि के दौरान उससे दिल्ली न जाएं.
Published : October 30, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त कदम उठाए हैं. इसके तहत 1 नवंबर, 2026 से दिल्ली में दूसरे जनपदों और राज्यों में पंजीकृत BS-4 और इससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. नोएडा के एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि विभाग की तरफ से पांच टीमें गठित की गई है, जो बॉर्डर पर प्रतिबंधित गाड़ियों की निगरानी करेंगी. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी. साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के वाहन स्वामियों और चालकों को इस संबंध में विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जारी सूचना के अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों और जनपदों में रजिस्टर्ड BS-4 एवं उससे नीचे की श्रेणी के कमर्शियल व प्राइवेट वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. केवल BS-6 श्रेणी, सीएनजी वाहन व इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही प्रतिबंध नहीं होगा. दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी सहित अन्य वाहनों के प्रवेश पर भी 1 नवंबर से 31 जनवरी, 2027 तक रोक रहेगी.
उन्होंने आगे बताया कि प्रशासन की ओर से लोगों से यह अपील की गई है कि वे अपने वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी की पहले ही जांच कर लें. अगर उनका वाहन BS-6 श्रेणी से नीचे का है तो प्रतिबंधित अवधि के दौरान उसे दिल्ली लेकर न जाएं. नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली में संबंधित वाहन स्वामी या चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.