ETV Bharat / state

हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में होने वाला है खेला!, 2016 और 2022 में भी कांग्रेस को लग चुका है जोर का झटका

चंडीगढ़ : हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होगा. किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है जिसके चलते ये चुनाव हो रहे हैं. अब इन दो सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर लिया है, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है.

सतीश नांदल मैदान में आए : हालांकि विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से ये लग रहा है कि एक सीट बीजेपी के खाते में और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी. बीजेपी की तरफ से जहां संजय भाटिया मैदान में है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बौद्ध है. अब निर्दलीय सतीश नांदल मैदान में आ गए हैं, जिससे हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव 2016 और 2022 के चुनावों की याद दिला रहे हैं.

हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में होने वाला है खेला! (Etv Bharat)

31 विधायकों के वोट की जरूरत : राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत है. राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं जिनमें से 48 बीजेपी के विधायक हैं, और बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है. 37 कांग्रेस के विधायक हैं, और दो विधायक इंडियन नेशनल लोक दल के हैं. वहीं अगर निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी, इनेलो और निर्दलीय का समर्थन मिलता है तो भी उनको कम से कम नौ कांग्रेस के विधायकों का समर्थन जरूरी है.

2016 में लगा था झटका : बेशक कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा सीट जीतना आसान लग रहा है, मगर पहले भी ऐसा हो चुका है जब कांग्रेस के पास संख्याबल होने के बावजूद भी उसके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था. सबसे पहले जून 2016 में दो सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट जहां बीजेपी के बीरेंद्र चौधरी जीते थे, वहीं दूसरी सीट पर भी बीजेपी समर्थित व्यवसायी सुभाष चंद्रा आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गए थे. जबकि इस चुनाव में कांग्रेस और इनेलो ने आरके आनंद को समर्थन दिया था, वहीं उस वक्त दोनों के पास कुल 35 विधायक थे. लेकिन उस वक्त भी 14 कांग्रेस विधायकों के वोट अवैध करार हुए थे, जबकि एक इनेलो विधायक ने भी सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट किया था.

2022 में बिगड़ा सियासी गेम ? : वहीं जून 2022 में भी दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा था. कांग्रेस के पास उस वक्त भी 31 विधायक थे. लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और जेजेपी समर्थित आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने माकन को हराकर दूसरी राज्यसभा सीट भी जीत ली थी. एक सीट पर बीजेपी के कृष्ण लाल पंवार जीते थे. ऐसे में गुटबाजी में फंसी हरियाणा कांग्रेस के लिए इस बार भी राज्यसभा चुनाव आजाद उम्मीदवार के मैदान में आने से चुनौती बन सकते हैं. पूर्व के अनुभवों को देखते हुए हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता .