हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में होने वाला है खेला!, 2016 और 2022 में भी कांग्रेस को लग चुका है जोर का झटका
हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.
Published : March 5, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 5:19 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होगा. किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है जिसके चलते ये चुनाव हो रहे हैं. अब इन दो सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर लिया है, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है.
सतीश नांदल मैदान में आए : हालांकि विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से ये लग रहा है कि एक सीट बीजेपी के खाते में और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी. बीजेपी की तरफ से जहां संजय भाटिया मैदान में है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बौद्ध है. अब निर्दलीय सतीश नांदल मैदान में आ गए हैं, जिससे हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव 2016 और 2022 के चुनावों की याद दिला रहे हैं.
31 विधायकों के वोट की जरूरत : राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत है. राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं जिनमें से 48 बीजेपी के विधायक हैं, और बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है. 37 कांग्रेस के विधायक हैं, और दो विधायक इंडियन नेशनल लोक दल के हैं. वहीं अगर निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी, इनेलो और निर्दलीय का समर्थन मिलता है तो भी उनको कम से कम नौ कांग्रेस के विधायकों का समर्थन जरूरी है.
2016 में लगा था झटका : बेशक कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा सीट जीतना आसान लग रहा है, मगर पहले भी ऐसा हो चुका है जब कांग्रेस के पास संख्याबल होने के बावजूद भी उसके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था. सबसे पहले जून 2016 में दो सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट जहां बीजेपी के बीरेंद्र चौधरी जीते थे, वहीं दूसरी सीट पर भी बीजेपी समर्थित व्यवसायी सुभाष चंद्रा आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गए थे. जबकि इस चुनाव में कांग्रेस और इनेलो ने आरके आनंद को समर्थन दिया था, वहीं उस वक्त दोनों के पास कुल 35 विधायक थे. लेकिन उस वक्त भी 14 कांग्रेस विधायकों के वोट अवैध करार हुए थे, जबकि एक इनेलो विधायक ने भी सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट किया था.
2022 में बिगड़ा सियासी गेम ? : वहीं जून 2022 में भी दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा था. कांग्रेस के पास उस वक्त भी 31 विधायक थे. लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और जेजेपी समर्थित आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने माकन को हराकर दूसरी राज्यसभा सीट भी जीत ली थी. एक सीट पर बीजेपी के कृष्ण लाल पंवार जीते थे. ऐसे में गुटबाजी में फंसी हरियाणा कांग्रेस के लिए इस बार भी राज्यसभा चुनाव आजाद उम्मीदवार के मैदान में आने से चुनौती बन सकते हैं. पूर्व के अनुभवों को देखते हुए हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता .
संजय भाटिया ने क्या कहा ? : इधर हरियाणा में राज्यसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया ने भी कुछ हलचल होने की तरफ संकेत किया है. नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया ने कहा कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, हरियाणा के हितों को राज्यसभा में उठाना मेरी प्राथमिकता होगी. लोकसभा चुनाव में टिकट काटने पर संजय भाटिया ने कहा बीजेपी में पार्टी का फैसला ही अंतिम होता है. पार्टी मुझे जिस रूप में देखना चाहती है और जैसी जिम्मेवारी देती है, वही निभानी पड़ती है. निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से पहले ही संजय भाटिया ने राज्यसभा चुनाव में खेल होने की तरफ भी इशारा किया था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी ने भी आज अपना नामांकन भरा है. कोई और भी अपना नामांकन भर सकता है, सबको प्रयास करने चाहिए. लोकतंत्र में वोट की गिनती जिसके पक्ष में होती है, वही जीतता है.
कांग्रेस उम्मीदवार को जीत की पक्की उम्मीद : वहीं कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध ने पार्टी के तमाम नेताओं का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा वे इस जिम्मेदारी के तहत भी वैसा ही काम करेंगे, जैसे नौकरी में रहते किया है. उन्होंने कहा कि मेरे सामाजिक कार्यों को कांग्रेस ने सम्मान दिया है. हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को टिकट ना मिलने पर वे कुछ कहने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाने वाले हैं. हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से क्या पहले की तरह खेला होगा. इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी विधायक मेरे साथ हैं. मुझे 31 विधायकों का समर्थन चाहिए लेकिन हम 37 हैं. बीजेपी की आदत है फूट डालो शासन करो. लेकिन हमारे सारे साथी एक साथ हैं.
क्या कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार? : वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने नामांकन भरने से पहले कहा कि उनके साथ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है. उन्हीं के समर्थन से वे चुनावी मैदान में उतरे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है, ये बाद में पता चल जाएगा.
