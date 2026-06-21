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खुशखबरी, लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सुबह 3 घंटे तक नहीं लगेगा टिकट, मुफ्त में घूमिए

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नागरिकों को दी सहूलियत.

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लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मॉर्निंग वॉकर्स का प्रवेश अब फ्री. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 11:29 AM IST

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लखनऊ: बसंतकुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मॉर्निंग वॉकर्स को अब प्रवेश शुल्क नहीं देना होना. रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की पहल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मॉर्निंग वॉकर्स के लिए प्रवेश निःशुल्क करने का निर्णय लिया है.



एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं.इसके अंतर्गत राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बसंतकुंज योजना में 65 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में से एक है.यहां बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक एवं योग करने आते हैं. प्रेरणा स्थल में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 15 रूपये टिकट दर निर्धारित है. उपाध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रेरणा स्थल में आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स को भी प्रवेश शुल्क देना पड़ता था.

हाल ही में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित हुये. कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने उनसे मांग की कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की जाए. इस पर रक्षामंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को जनहित में निर्णय लेने के निर्देश दिये थे. जिसके अनुपालन में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए सुबह 5:00 बजे से 8: 00 बजे तक प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है. समय अवधि के बाद निर्धारित प्रवेश शुल्क देय होगा.

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खुशखबरी, लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मॉर्निंग वॉकर्स का प्रवेश अब फ्री (etv bharat)
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खुशखबरी, लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मॉर्निंग वॉकर्स का प्रवेश अब फ्री (etv bharat)

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं. सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं.इस व्यवस्था से नागरिकों को बेहतर एवं सुगम वातावरण में स्वास्थ्य सम्बंधी गतिविधियां करने का अवसर मिलेगा.

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