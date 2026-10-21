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इस बार फ्री नहीं होगी विरासत फेस्टिवल में एंट्री, बदला वेन्यू, अंतरराष्ट्रीय और उत्तराखंड की लोक संस्कृति से सजेगा मंच

इस बार फ्री नहीं होगी विरासत फेस्टिवल में एंट्री ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के राजधानी देहरादून 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का इस बार नए वेन्यू पर आयोजन होगा. सामान्य प्रवेश के लिए ₹50 शुल्क रखा गया है, जबकि ऑडिटोरियम के विशेष कार्यक्रमों के टिकट ₹300 और ₹500 के होंगे. 15 दिन तक चलने वाले महोत्सव में परवीन सुल्ताना, टीएम कृष्णा और ऊषा उत्थुप समेत कई बड़े कलाकार प्रस्तुति देंगे.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कला, संगीत और संस्कृति का बड़ा आयोजन विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल इस बार नए अंदाज में होने जा रहा है. रिच (REACH) संस्था की ओर से आयोजित 15 दिवसीय महोत्सव 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नींबूवाला स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जाएगा. इस बार आयोजन स्थल बदलने के साथ दर्शकों के लिए पार्किंग और आवागमन की बेहतर व्यवस्था की गई है. महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, साहित्यिक कार्यक्रमों और हस्तशिल्प बाजार का आनंद लिया जा सकेगा. आयोजकों ने सामान्य प्रवेश के लिए ₹50 शुल्क रखा है, जबकि ऑडिटोरियम में होने वाले विशेष कार्यक्रमों के लिए अलग से टिकट खरीदना होगा.