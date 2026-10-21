इस बार फ्री नहीं होगी विरासत फेस्टिवल में एंट्री, बदला वेन्यू, अंतरराष्ट्रीय और उत्तराखंड की लोक संस्कृति से सजेगा मंच
देहरादून में होने वाले विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2026 के लिए एंट्री फीस लगेगी. साथ ही इस बार आयोजन स्थल भी बदला गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 4:59 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के राजधानी देहरादून 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का इस बार नए वेन्यू पर आयोजन होगा. सामान्य प्रवेश के लिए ₹50 शुल्क रखा गया है, जबकि ऑडिटोरियम के विशेष कार्यक्रमों के टिकट ₹300 और ₹500 के होंगे. 15 दिन तक चलने वाले महोत्सव में परवीन सुल्ताना, टीएम कृष्णा और ऊषा उत्थुप समेत कई बड़े कलाकार प्रस्तुति देंगे.
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कला, संगीत और संस्कृति का बड़ा आयोजन विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल इस बार नए अंदाज में होने जा रहा है. रिच (REACH) संस्था की ओर से आयोजित 15 दिवसीय महोत्सव 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नींबूवाला स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जाएगा. इस बार आयोजन स्थल बदलने के साथ दर्शकों के लिए पार्किंग और आवागमन की बेहतर व्यवस्था की गई है. महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, साहित्यिक कार्यक्रमों और हस्तशिल्प बाजार का आनंद लिया जा सकेगा. आयोजकों ने सामान्य प्रवेश के लिए ₹50 शुल्क रखा है, जबकि ऑडिटोरियम में होने वाले विशेष कार्यक्रमों के लिए अलग से टिकट खरीदना होगा.
50 रुपए में प्रदर्शनियां और क्राफ्ट बाजार, ऑल-एक्सेस पास भी उपलब्ध: रिच संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष आरके सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रवेश शुल्क और आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, सामान्य प्रवेश के लिए ₹50 का कॉमन टिकट रखा गया है. इसके तहत ऑडिटोरियम के विशेष कार्यक्रमों को छोड़कर प्रदर्शनियों, क्राफ्ट बाजार, खानपान, फाइन डाइनिंग, आर्ट गैलरी और लिटरेचर फेस्टिवल जैसी गतिविधियों का आनंद लिया जा सकेगा. ऑडिटोरियम में होने वाले विशेष संगीत कार्यक्रमों और इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए ₹300 और ₹500 प्रति व्यक्ति की दर से टिकट रखे गए हैं. वहीं, सभी 15 दिनों के कार्यक्रमों का आनंद लेने के इच्छुक दर्शकों के लिए ₹3,500 से ₹6,000 तक के ऑल-एक्सेस पास उपलब्ध होंगे.
पिछले वर्षों में दर्शकों की भारी भीड़ के कारण यातायात जाम की समस्या होती थी. कई बार लोग बड़े कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने के लिए समय पर अंदर तक नहीं पहुंच पाते थे. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार आयोजन स्थल बदला गया है.
-आरके सिंह, संस्थापक, रिच संस्था-
चार एकड़ में पार्किंग, आवागमन की परेशानी दूर करने का प्रयास: आरके सिंह के मुताबिक, इस बार महोत्सव के लिए हिमालयन कल्चरल सेंटर का चयन किया गया है. ओएनजीसी की ओर से उपलब्ध कराई गई नई जगह पर करीब चार एकड़ में पार्किंग की सुविधा है. पार्किंग स्थल से कल्चरल सेंटर तक सीधा रास्ता भी बनाया गया है, जिससे दर्शकों को आने-जाने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि, संस्था का लक्ष्य विरासत महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है. इस बार ऑडिटोरियम में 29 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और थिएटर फेस्टिवल की भी शुरुआत की जाएगी.
परवीन सुल्ताना, टीएम कृष्णा और ऊषा उत्थुप होंगे मुख्य आकर्षण: महोत्सव में इस बार देश के कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दिग्गज गायिका बेगम परवीन सुल्ताना, कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक टीएम कृष्णा और प्रख्यात वायलिन वादक डॉ. एन. राजम महोत्सव में प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा प्रसिद्ध बैंड इंडियन ओशन, सूफी गायक ओसमान मीर, महेश काले, राहुल देशपांडे और जसबीर जस्सी भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे. महोत्सव का समापन 6 नवंबर को मशहूर गायिका ऊषा उत्थुप की प्रस्तुति के साथ होगा. उद्घाटन समारोह में छोलिया नृत्य, उप्रेती बहनों के लोक संगीत और पंडित साजन मिश्रा और स्वरांश मिश्रा की शास्त्रीय संगीत प्रस्तुति होगी.
श्रीलंका और कजाकिस्तान के कलाकार भी देंगे प्रस्तुति: विरासत महोत्सव में इस बार अंतरराष्ट्रीय लोक कला की झलक भी देखने को मिलेगी. श्रीलंका से आए कलाकारों का दल और कजाकिस्तान के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इसके साथ ही उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी लोक संस्कृति को मंच मिलेगा. विभिन्न सांस्कृतिक समूह लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करेंगे. लोक नाट्य ‘चक्रव्यूह’ के साथ कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे. सरोद, सितार, बांसुरी और वीणा वादन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.
साहित्य, मुशायरा और हस्तशिल्प बाजार भी रहेंगे खास: महोत्सव में साहित्य प्रेमियों के लिए साहित्यिक सत्र, अपराध साहित्य पर चर्चा, दास्तानगोई, मुशायरा और कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. शीन काफ निजाम, राजेश रेड्डी और इकबाल अशहर समेत कई शायर इसमें शामिल होंगे. स्कूली विद्यार्थियों के लिए विरासत हेरिटेज क्विज, शिल्प ट्रेजर हंट और शास्त्रीय संगीत व नृत्य से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी. इसके अलावा पारंपरिक परिधान, सूखे मेवे, लकड़ी की नक्काशी से बनी वस्तुएं, धातु शिल्प और फर्नीचर की खरीदारी का अवसर मिलेगा. विंटेज कार और बाइक रैली, सुपरबाइक रैली और पर्यावरण से जुड़ी लोक नाट्य प्रस्तुति भी आयोजन का हिस्सा होंगी.
विरासत महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ देश-विदेश की कला परंपराओं को एक मंच पर लाना है.
-आरके सिंह, संस्थापक, रिच संस्था-
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