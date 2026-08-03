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नमो भारत से सफर करते हैं तो पढ़ लेंगे खबर, बंद रहेंगे प्रवेश और निकास द्वार

यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नमो भारत सेवाओं के उपयोग के लिए संबंधित स्टेशनों पर उपलब्ध वैकल्पिक प्रवेश/निकास द्वारों का उपयोग करें.

नमो भारत
नमो भारत (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 7:45 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के गाजियाबाद आने का सिलसिला शुरू हो गया है. बड़ी संख्या में शुभ वक्त मेरठ से गाजियाबाद में दाखिल होते हैं और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्थान करते हैं. प्रमुख पैदल कावड़ मार्ग दिल्ली मेरठ रोड पर मेरठ से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सड़क को पूरी तरह से शिव भक्तों के लिए रिजर्व किया गया है और इस तरफ ट्रैफिक का अभागवन पूरी तरह से बंद है. ऐसे में मेरठ से दिल्ली की तरफ मेरठ रोड पर नमो भारत स्टेशन के सभी एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेगे.

एनसीआरटीसी द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन के लिए 04 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक निम्नलिखित नमो भारत स्टेशनों के निर्दिष्ट प्रवेश/निकास द्वार एवं उस तरफ़ की पार्किंग सुविधाएँ बंद रहेंगी:

• मोदीपुरम – गेट संख्या 02

• मेरठ नॉर्थ – गेट संख्या 02

• एमईएस कॉलोनी – गेट संख्या 02

• बेगमपुल – गेट संख्या 02 एवं 03

• भैसाली – गेट संख्या 02

• मेरठ सेंट्रल – गेट संख्या 02

• ब्रह्मपुरी – गेट संख्या 02

• शताब्दी नगर – गेट संख्या 02

• रिठानी – गेट संख्या 02

• परतापुर – गेट संख्या 02

• मेरठ साउथ – गेट संख्या 02

• मोदीनगर नॉर्थ – गेट संख्या 02

• मोदीनगर साउथ – गेट संख्या 02

• मुरादनगर – गेट संख्या 02

• दुहाई – गेट संख्या 03 एवं 04

• गुलधर – गेट संख्या 02

• गाज़ियाबाद – गेट संख्या 03 एवं 05

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया, यात्रियों से अनुरोध है कि वे नमो भारत सेवाओं के उपयोग के लिए संबंधित स्टेशनों पर उपलब्ध वैकल्पिक प्रवेश/निकास द्वारों का उपयोग करें. इस असुविधा के लिए हमें खेद है.

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