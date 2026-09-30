ETV Bharat / state

मशरूम उत्पादन ने बदली अंकित की किस्मत, 200 बैग से शुरू किया था सफर, अब 2 राज्यों में फैला कारोबार

हर माह 20 क्विंटल मशरूम की बिक्री, 7 हजार बैग तक पहुंचा उत्पादन, उद्यमी किसान को हो रही लाखों की कमाई.

Ankit Kumar Mushroom Production Farm
अंकित कुमार ने मशरूम उत्पादन से चुनी रोजगार की राह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 2:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: कुछ अलग करने का जज्बा, मेहनत और सही दिशा मिले तो स्वरोजगार सफलता की मजबूत राह बन सकता है. जिला मंडी के सुंदरनगर शहर के पुराना बाजार के रहने वाले अंकित कुमार ने इसी सोच को अपनी कामयाबी का आधार बनाया है. बारहवीं तक पढ़ाई करने वाले अंकित ने नौकरी की तलाश में समय गंवाने के बजाय मशरूम उत्पादन को अपना व्यवसाय बनाया और आज एक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बना रहे हैं.

200 बैग बटन मशरूम से की शुरुआत

अंकित ने करीब 200 बैग बटन मशरूम से अपने सफर की शुरुआत की थी. व्यवसाय शुरू करने से पहले उन्होंने एक मशरूम फार्म का दौरा किया और करीब छह से सात महीने वहां काम कर उत्पादन की बारीकियां सीखी. इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र, सुंदरनगर से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वैज्ञानिक तरीके से मशरूम उत्पादन शुरू किया. प्रशिक्षण, अनुभव और लगातार मेहनत के साथ अंकित का कारोबार बढ़ता गया. उन्होंने बटन मशरूम के साथ ढिंगरी मशरूम का उत्पादन भी शुरू किया. आज उनकी उत्पादन क्षमता करीब 7 हजार बैग तक पहुंच चुकी है.

Ankit Kumar Mushroom Production Farm
200 बैग से शुरु किया था मशरूम उत्पादन का सफर (ETV Bharat)

मशरूम उत्पादन से हो रही इतनी आय

अंकित कुमार ने बताया कि करीब 80×80 फीट क्षेत्र में वर्टिकल फार्मिंग तकनीक के जरिए मशरूम उत्पादन किया जा रहा है. सीमित भूमि का अधिकतम उपयोग करते हुए कई स्तरों पर उत्पादन किया जाता है. वर्तमान में वह हर महीने करीब 20 क्विंटल मशरूम सब्जी मंडियों में भेज रहे हैं. सभी खर्च निकालने के बाद करीब डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह की आय हो रही है.

खुम्ब विकास योजना से मिली सहायता

उद्यान विभाग मंडी के विषयवाद विशेषज्ञ राजेश कुमार ने बताया कि सुंदरनगर उपमंडल में हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत 26 लाभार्थी हैं. योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंकित कुमार को मशरूम शेड निर्माण के लिए 50 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई थी. विभागीय सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से अंकित ने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया.

Ankit Kumar Mushroom Production Farm
7 हजार बैग तक पहुंची मशरूम उत्पादन क्षमता (ETV Bharat)

"मशरूम उत्पादन कम भूमि वाले किसानों और युवाओं के लिए स्वरोजगार का बेहतर माध्यम बन सकता है. इसके लिए उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, रखरखाव और रोग नियंत्रण सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है." - राजेश कुमार, विषयवाद विशेषज्ञ, उद्यान विभाग मंडी

हिमाचल के बाद पंजाब में भी बढ़ाया कारोबार

अंकित की उद्यमशीलता अब हिमाचल तक सीमित नहीं है. व्यवसाय का विस्तार करते हुए उन्होंने पंजाब में भरतगढ़ के पास भी मशरूम की नई इकाई स्थापित की हैं. यहां बांस से बने हट्स में मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है. अंकित का कहना है की हिमाचल और पंजाब की जलवायु में अंतर को देखते हुए दोनों स्थानों पर अलग-अलग परिस्थितियों के अनुकूल मशरूम की किस्मों का इस्तेमाल किया जाता है. सुंदरनगर में ठंडे मौसम के अनुकूल किस्म का उत्पादन किया जाता है, जबकि पंजाब में अधिक तापमान को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त किस्म का चयन किया गया है.

Ankit Kumar Mushroom Production Farm
हिमाचल और पंजाब में फैला मशरूम कारोबार (ETV Bharat)

बिना रसायन, प्राकृतिक तरीके से उत्पादन का दावा

अंकित कुमार ने बताया कि उनके फार्म में मशरूम का उत्पादन प्राकृतिक एवं जैविक तरीके से किया जाता है. उत्पादन प्रक्रिया में रासायनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. फार्म काम की जरुरत के अनुसार वह दिहाड़ीदारों की मदद लेते हैं. उनकी पत्नी चरणजीत कौर भी मशरूम व्यवसाय में उनका सहयोग करती हैं.

"खुम्ब विकास योजना के जरिए मिले सहयोग के लिए हिमाचल सरकार और विभाग का बहुत आभार है. युवाओं से भी अपील है कि वे केवल नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि कृषि-बागवानी आधारित स्वरोजगार की संभावनाओं की भी तलाश करें. छोटी शुरुआत को भी प्रशिक्षण, मेहनत और सही दिशा के साथ बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है." - अंकित कुमार, उद्यमी किसान

Ankit Kumar Mushroom Production Farm
अंकित कुमार और उनकी पत्नी चरणजीत कौर (ETV Bharat)

प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा

वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के वैज्ञानिक पंकज सूद ने बताया कि अंकित एक उद्यमी किसान के रूप में उभरे हैं. उनके जरिए मशरूम उत्पादन को प्राकृतिक एवं जैविक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से खेती से दूर हो रहे युवाओं को विभिन्न कृषि गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर उन्हें दोबारा कृषि से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

7 हजार बैग उत्पादन क्षमता तक का सफर

अंकित की कहानी ये बताती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर सीखने की इच्छा, मेहनत और सही तकनीक का साथ हो तो कृषि आधारित स्वरोजगार को भी एक सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है. 200 बैग से शुरू हुआ उनका ये सफर आज 7 हजार बैग की उत्पादन क्षमता और हिमाचल से पंजाब तक फैले कारोबार तक पहुंच चुका है.

ये भी पढ़ें: छोटे गांव से उद्यमिता की बड़ी उड़ान, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट से कविता शर्मा ने लिखी सफलता की कहानी

TAGGED:

ENTREPRENEURIAL FARMER ANKIT KUMAR
MUSHROOM PRODUCTION FARM
HIMACHAL KHUMB VIKAS YOJANA
KRISHI VIGYAN KENDRA MANDI
MANDI MUSHROOM CULTIVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.