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छोटे गांव से उद्यमिता की बड़ी उड़ान, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट से कविता शर्मा ने लिखी सफलता की कहानी

कविता शर्मा ने तय किया 20 लीटर से 800 लीटर दूध प्रतिदिन तक का सफर, दुग्ध उत्पादकों को दिया नियमित बाजार, महिलाओं को रोजगार.

Entrepreneur Kavita Sharma
उद्यमी कविता शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 2:34 PM IST

10 Min Read
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शिमला: जिला शिमला के विकास खंड छौहारा के थाना (जांगला) क्षेत्र की कविता शर्मा ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता के बल पर ग्रामीण क्षेत्र में सफल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है और प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है. साल 2025 में महज 20 लीटर प्रतिदिन दूध की प्रोसेसिंग से शुरू हुआ कविता शर्मा का उद्यम आज करीब 800 लीटर प्रतिदिन दूध की प्रोसेसिंग कर रहा है.

वर्तमान में यूनिट में बन रही ये चीजें

कविता शर्मा का ये उद्यम आज उनके लिए आजीविका का मजबूत साधन बनने के साथ-साथ क्षेत्र की 100 से ज्यादा महिला दुग्ध उत्पादकों के लिए नियमित बाजार का जरिया बन गया है. सरकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूह और निरंतर प्रयासों से उन्होंने एक छोटे प्रयास को व्यवस्थित उद्यम में बदलने में सफलता हासिल की है. वर्तमान में यूनिट के जरिए घी, पनीर, दही और मक्खन जैसे विभिन्न दुग्ध उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं.

स्वयं सहायता समूह से मिली पहचान

कविता शर्मा ने बताया कि साल 2020 में वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी. समूह के जरिए उन्हें फूड प्रोसेसिंग और उद्यमिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला. सरस मेले, दिल्ली हाट, अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल और स्थानीय मेलों में खाद्य उत्पादों के स्टॉल लगाने के दौरान उन्होंने ग्राहकों से सीधे संवाद किया और बाजार की मांग, उत्पादों की गुणवत्ता, प्रस्तुति और मार्केटिंग के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया. इन अनुभवों ने उनके अंदर अपना उद्यम शुरू करने का आत्मविश्वास पैदा किया. मेलों में ग्राहकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से उन्हें यह विश्वास हुआ कि स्थानीय संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में भी एक सफल एवं टिकाऊ व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है.

"प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मुझे दिल्ली हाट, अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल, सरस मेले और अन्य स्थानों पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला. जिससे मुझे बाजार और विपणन की समझ के साथ-साथ अपनी आय बढ़ाने में भी मदद मिली." - कविता शर्मा, उद्यमी

अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ उद्यम

अपने अनुभव को व्यावसायिक अवसर में बदलते हुए कविता शर्मा ने अक्टूबर 2025 में एसएचजी नंदला के जरिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की. शुरुआती दौर में संसाधन सीमित थे और यूनिट में प्रतिदिन करीब 20 लीटर दूध की ही प्रोसेसिंग की जाती थी. उद्यम को विस्तार देने के लिए आधुनिक मशीनरी, बेहतर प्रोसेसिंग व्यवस्था और पैकेजिंग सुविधाओं की जरूरत थी. सीमित वित्तीय संसाधन, उद्यम विस्तार की राह में एक प्रमुख चुनौती थे. ऐसे समय में सरकारी योजना से मिली सहायता उनके उद्यम के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई.

PMFME से मिली यूनिट को सहायता

कविता शर्मा को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) के तहत 7 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई. इस सहायता से उन्हें जरूरी मशीनरी और उपकरण स्थापित करने में मदद मिली और छोटे स्तर पर शुरू किए गए उद्यम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का अवसर मिला. यूनिट में बीएमसी, बैच पाश्चराइजर, होमोजेनाइजर, कल्चर टैंक, हॉट रूम, क्रीम सेपरेटर, कोएगुलेशन टैंक, फिलिंग मशीन, वैक्यूम पैकेजिंग मशीन, डी-फ्रीजर और मडानी जैसी आधुनिक मशीनरी स्थापित की गई. इन सुविधाओं से दूध के प्रोसेसिंग की क्षमता, गुणवत्ता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ.

"शुरुआती दौर से ही मेरा अपना उद्यम शुरू करने का था. प्रदेश सरकार, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के सहयोग से मुझे दुग्ध उत्पाद निर्माण की इकाई स्थापित करने का अवसर मिला." - कविता शर्मा, उद्यमी

20 लीटर से 800 लीटर प्रतिदिन का सफर

आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ कविता शर्मा ने अपने उद्यम का तेजी से विस्तार किया. अक्टूबर 2025 में करीब 20 लीटर प्रतिदिन से शुरू हुई यूनिट सितंबर 2026 तक करीब 800 लीटर दूध प्रतिदिन का प्रोसेसिंग करने लगी है. करीब 11 महीनों में प्रोसेसिंग क्षमता में हुआ ये विस्तार उनके निरंतर प्रयासों और उद्यम के प्रति समर्पण को दर्शाता है. वर्तमान में उद्यम का अनुमानित वार्षिक कारोबार करीब 70 लाख रुपए तक पहुंच गया है.

"मैंने अपने उद्यम की शुरुआत केवल 20 लीटर प्रतिदिन दूध की प्रोसेसिंग से की थी, जो करीब 11 महीनों में बढ़कर 800 लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है. वर्तमान में यूनिट में घी, पनीर, दही और मक्खन जैसे विभिन्न दुग्ध उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है. वर्तमान उत्पादन क्षमता के बावजूद हम बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. आने वाले समय में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे." - कविता शर्मा, उद्यमी

दुकान-दुकान जाकर बनाया बाजार

उद्यम स्थापित करने के साथ उत्पादों के लिए स्थायी बाजार तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती थी. कविता शर्मा ने इस चुनौती का सामना खुद किया. उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया और दुकान-दुकान जाकर अपने उत्पादों का प्रचार किया. ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया. स्वयं सहायता समूह के जरिए विभिन्न मेलों में भाग लेने के दौरान प्राप्त अनुभव भी उनके लिए बाजार विकसित करने में उपयोगी साबित हुआ. निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप उनके उत्पादों ने रोहड़ू, चिड़गांव और जुब्बल सहित आसपास के बाजारों में अपनी पहचान बनानी शुरू की है.

100 से ज्यादा महिलाओं को मिला नियमित बाजार

कविता शर्मा के उद्यम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसका स्थानीय महिला दुग्ध उत्पादकों पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव है. वर्तमान में आसपास के क्षेत्रों की 100 से ज्यादा महिलाएं प्रतिदिन इस यूनिट को दूध उपलब्ध करवा रही हैं. दूध की नियमित खरीद के एवज में इन महिला दुग्ध उत्पादकों को करीब 7 लाख रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है. इससे महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में दूध के लिए नियमित और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध हुआ है. साथ ही, स्थानीय पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण परिवारों की आय को भी सहारा मिल रहा है.

दो स्थानीय महिलाओं को मिला रोजगार

कविता शर्मा ने बताया कि उद्यम के विस्तार के साथ दो स्थानीय महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर भी मिला है. इससे उन्हें नियमित आय का साधन प्राप्त हुआ है. ग्रामीण क्षेत्र में महिला आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिला है. कविता शर्मा अपने पति के साथ मिलकर भी उद्यम के संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. परिवार की भागीदारी और स्थानीय महिलाओं को रोजगार देकर यह यूनिट ग्रामीण स्तर पर सामूहिक आर्थिक गतिविधि का जरिया बन रही है.

छोटे स्तर से शुरू हुआ सफर

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं किस तरह स्वरोजगार और उद्यमिता को नई दिशा दे सकती हैं, इसका उदाहरण एक छोटे से गांव से सामने आया है. सीमित संसाधनों के साथ महज 20 लीटर प्रतिदिन उत्पादन से शुरू हुआ कारोबार अब बढ़कर करीब 800 लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है. प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए सहयोग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने इस उद्यम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. इस सफलता से न केवल उद्यमी को आर्थिक मजबूती मिली, बल्कि गांव में ही रोजगार और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है.

"सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी, बैंक ऋण, प्रशिक्षण, मशीनरी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है. इसी तरह की सहायता का लाभ लेकर उद्यमी ने छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया और धीरे-धीरे उत्पादन क्षमता बढ़ाई." - अनुपम कश्यप, डीसी शिमला

सरकारी योजना से मिला सहारा

हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी की तलाश के बजाय स्वरोजगार और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को संबंधित विभागों और बैंकों के जरिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. ऐसी योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. उद्यमी को भी इसी सरकारी सहयोग से अपने छोटे कारोबार को विस्तार देने का अवसर मिला.

दूसरे युवाओं के लिए मिसाल

20 लीटर से 800 लीटर प्रतिदिन तक का यह सफर बताता है कि अगर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के साथ सही योजना, सरकारी सहायता और बाजार की मांग को जोड़ा जाए तो गांव से भी सफल उद्यम खड़ा किया जा सकता है. प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का लाभ उठाकर ग्रामीण युवा डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. सरकार की ओर से इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.

आर्थिक गतिविधियों को नई गति

आज कविता शर्मा का उद्यम न केवल उनके परिवार के लिए आजीविका का साधन है, बल्कि 100 से ज्यादा महिला दुग्ध उत्पादकों को नियमित बाजार और दो स्थानीय महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध करवा रहा है. यह पहल दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, महिला सहभागिता, सरकारी सहयोग और उद्यमशीलता के समन्वय से आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी जा सकती है.

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