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यूपी के सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की डेट आई, जानिए किस दिन होगा एग्जाम

विद्यालय में शिक्षा के साथ JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग दी जाती है.

सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा
सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:31 PM IST

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लखनऊ: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कक्षा 6, 7, 8 और 9 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 15 मार्च और 22 मार्च 2026 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी.

समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे: समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, छात्र-छात्राएं पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों, तथा समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.

प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह: समाज कल्याण उपनिदेशक जे. राम ने बताया कि सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8 और 9 में बालक वर्ग की 7,452 और बालिका वर्ग की 3,338 सीटें खाली हैं. इस प्रकार कुल 10,790 सीटों पर प्रवेश के लिए इस वर्ष 68,780 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें बालक वर्ग से 44,743 और बालिका वर्ग से 24,37 आवेदन शामिल हैं. सभी अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा.

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ी सुविधा: प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक आवासीय सुविधा के साथ कुल 103 सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जाते हैं. इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग भी दी जाती है.

इसके अलावा स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां और व्यक्तित्व विकास से जुड़े कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं.

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