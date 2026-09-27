नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अब 6 दिसंबर को, 8 अक्टूबर तक आवेदन
झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 5:54 PM IST
रांचीः लातेहार जिला स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा छह में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है. अब प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित होगी. पहले परीक्षा 22 नवंबर को निर्धारित थी. विद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा की तिथि के साथ ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम में भी संशोधन किया है.
8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थी अब 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित थी. तिथि बढ़ाए जाने से आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थियों को एक और अवसर मिलेगा.
प्रवेश परीक्षा के लिए 9 नवंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे. विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि से ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र आवश्यक होगा.
सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों का चयन
कक्षा छह में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा झारखंड के विभिन्न प्रमंडल मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से संबंधित निर्देश और संशोधित कार्यक्रम की जानकारी आधिकारिक माध्यम से प्राप्त करनी होगी.
राज्य का प्रतिष्ठित आवासीय शिक्षण संस्थान
नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार जिले में स्थित राज्य का प्रतिष्ठित आवासीय शिक्षण संस्थान है. इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी. विद्यालय अपनी गुरु-शिष्य परंपरा, शैक्षणिक वातावरण और अनुशासन के लिए जाना जाता है. कक्षा छह में नामांकन के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है.
समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है. 8 अक्टूबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. वहीं, 9 नवंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे और 6 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर होगी.
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