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नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अब 6 दिसंबर को, 8 अक्टूबर तक आवेदन

नेतरहाट आवासीय विद्यालय ( ETV Bharat )

रांचीः लातेहार जिला स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा छह में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है. अब प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित होगी. पहले परीक्षा 22 नवंबर को निर्धारित थी. विद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा की तिथि के साथ ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम में भी संशोधन किया है.