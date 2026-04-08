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यूपी में अनुकंपा नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन; घर बैठे आवेदन कर सकेंगे आश्रित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने वाली अनुकंपा नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. अब फर्जीवाड़ा और देरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. सरकार ने मृतक आश्रित सेवायोजन मॉड्यूल शुरू कर दिया है, जो मानव सम्पदा पोर्टल पर काम करेगा. इस नई व्यवस्था से आश्रितों को घर बैठे आसानी से आवेदन करने की सुविधा मिलेगी. पहले यह प्रक्रिया ऑफिसों में फाइलों के चक्कर में फंस जाती थी. कई बार फर्जी दस्तावेज और सिफारिशों के चलते गलत लोगों को लाभ मिल जाता था. अब सब कुछ पारदर्शी और समयबद्ध होगा.

शासनादेश के अनुसार, आश्रितों को अब www.ehrms.upsdc.gov.in पर लॉगिन करना होगा. होम पेज पर ‘DDCA System’ लिंक पर क्लिक करने से मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का पेज खुलेगा. यहां कई टैब्स है. दिशा-निर्देश, शासनादेश, पंजीकरण, योग्यता विवरण, दस्तावेज विवरण, आवेदन प्रिंट और स्थिति जांच.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले ‘प्रार्थी पंजीकरण’ पर क्लिक करें. जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें. आवेदक के मोबाइल पर OTP आएगा. OTP डालकर मृतक का नाम वेरिफाई करें. स्क्रीन पर परिवार की सूची दिखेगी. इसमें अपना नाम चुनें. अगर नाम नहीं है तो नाम, जन्म तिथि और मृतक से संबंध लिखें. OTP वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म भरकर सबमिट करें. पंजीकरण पूरा होते ही पंजीकरण संख्या मिल जाएगी. इसके बाद योग्यता विवरण में शैक्षणिक योग्यता भरें. सावधानी से सारी डिटेल डालें क्योंकि एक बार आवेदन लॉक करने के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकेगा. फिर डॉक्यूमेंट विवरण में जरूरी कागजात अपलोड करें.सभी चरण पूरे करने के बाद आवेदन लॉक कर दें. लॉक होने के बाद आवेदन पर विचार होगा. अनलॉक आवेदन रद्द माना जाएगा.

कार्यालयों की जिम्मेदारी: प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने बताया कि सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों के ऑफिस एडमिन को निर्देश दिया है कि वे अपने पोर्टल पर फर्स्ट लेवल, अप्रूविंग अथॉरिटी और ऑर्डर अथॉरिटी नामित करें. अगर यह काम नहीं किया गया तो उस कार्यालय के आश्रित आवेदन ही नहीं कर पाएंगे. मृतक के अंतिम कार्यालय में ही आवेदन जाएगा. यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश (सरकारी सेवक) मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के तहत की गई है. इसका मकसद है कि पूरी प्रक्रिया सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध हो.अब फाइल घूमने की बजाय सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा. आश्रितों को उनका हक समय पर मिल सकेगा. पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी आसानी से देखी जा सकेगी.यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है.