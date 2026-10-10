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बिहार में दो-दो मंत्रियों के इलाके में गंगा का भीषण कटाव, नदी समाया पूरा का पूरा घर, देखें VIDEO

नदी समा गया पूरा का पूरा घर ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के राघोपुर में गंगा नदी के किनारे एक बार फिर भीषण कटाव शुरू हो गया है. कटाव की वजह से पुरानी रेल लाइन तटबंध का कई मीटर लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया है. तटबंध का बचा हुआ हिस्सा भी खतरे में बताया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है.

गंगा में समाया पूरा घर