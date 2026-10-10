बिहार में दो-दो मंत्रियों के इलाके में गंगा का भीषण कटाव, नदी समाया पूरा का पूरा घर, देखें VIDEO
भागलपुर में गंगा के भीषण कटाव से रेलवे तटबंध का बड़ा हिस्सा नदी में बह गया, कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 10, 2026 at 1:22 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के राघोपुर में गंगा नदी के किनारे एक बार फिर भीषण कटाव शुरू हो गया है. कटाव की वजह से पुरानी रेल लाइन तटबंध का कई मीटर लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया है. तटबंध का बचा हुआ हिस्सा भी खतरे में बताया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है.
गंगा में समाया पूरा घर
गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही तटबंध पर कटाव की रफ्तार तेज हो गई है. कटाव इतना तेज है कि तटबंध का बहुत कम हिस्सा अब बचा है. यहां तक कि पूरा का पूरा घर भी गंगा में समा गया है. वहीं आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और मौके पर भारी भीड़ जुटने लगी है.
करोड़ों खर्च के बावजूद दोबारा कटाव
हैरानी की बात यह है कि इस तटबंध को कटाव से बचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर कटावरोधी कार्य कराया गया था. इसके बावजूद एक बार फिर बड़े पैमाने पर कटाव होने लगा है. इससे तटबंध की मजबूती और जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
फ्लड फाइटिंग का काम शुरू
कटाव की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से एक बार फिर फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया गया है. विभाग की कोशिश है कि कटाव को नियंत्रित कर तटबंध के बचे हुए हिस्से को सुरक्षित रखा जा सके. हालांकि, लगातार हो रहे कटाव के बीच बचाव कार्य से कितनी राहत मिलेगी, यह देखना अहम होगा.
पहले भी हुआ था कटाव
अगस्त और सितंबर महीने के दौरान भी इस तटबंध और इसके आगे बने मार्जिनल बांध के बड़े हिस्से में कटाव के कारण ध्वस्तीकरण की स्थिति पैदा हुई थी. उस समय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया था और दो बार एरिया सर्वे के जरिए हालात का जायजा लिया था.
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र
राघोपुर का यह इलाका राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है. यह पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र के विधानसभा क्षेत्र में आता है, जबकि ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी इसी इलाके से आते हैं. इसके बावजूद तटबंध पर बार-बार कटाव की स्थिति पैदा होना विभागीय तैयारियों और स्थायी समाधान को लेकर सवाल खड़े कर रहा है.
बचे हिस्से को बचाने की चुनौती
अब सबसे बड़ी चुनौती तटबंध के बचे हुए हिस्से को बचाने की है।.अगर कटाव की रफ्तार पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. फिलहाल जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग का काम जारी है और स्थानीय लोगों की नजरें विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं.
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