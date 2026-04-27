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बिहार का एक ऐसा गांव जहां 12 घंटों के लिए सभी घर हो जाते हैं खाली, लोग करते हैं वनवास का पालन

करीब 100 साल पुरानी इस परंपरा के पीछे गांव को हर संकट, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की आस्था जुड़ी है. पढ़ें खबर-

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वनवास का पालन करते ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 2:42 PM IST

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पश्चिम चंपारण (बगहा) : आधुनिकता की दौड़ में जहां लोग पुरानी परंपराएं भूलते जा रहे हैं. वहीं पश्चिम चंपारण के नौरंगिया गांव में आज भी एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. हर साल बैसाख नवमी यानी सीता नवमी के दिन गांव के सभी लोग अपने मवेशियों समेत घर छोड़ जंगल चले जाते हैं. गांव 12 घंटे के लिए पूरी तरह खाली हो जाता है.

बाबा परमहंस ने की थी देवी मां की साधना: मान्यता है कि वर्षों पहले अगलगी और महामारी से परेशान गांव को बचाने के लिए बाबा परमहंस ने देवी मां की साधना की थी. देवी ने स्वप्न में गांव खाली करने का आदेश दिया, तभी से ये परंपरा चल रही है. दैवीय प्रकोप के कारण गांव में कोई नहीं रहना चाहता है. सभी गांव के बाहर जंगल में आकर पूरा दिन गुजारते हैं. माता की पूजा अर्चना कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि गांव में कोई अनहोनी ना हो और सभी सुरक्षित रहें.

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घरों में लगा ताला (ETV Bharat)

इस दिन त्योहार जैसा माहौल:ग्रामीण सुबह 6 बजे से पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित भजनी कुट्टी स्थान पहुंचते हैं. वहां मां दुर्गा की पूजा कर प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर सामूहिक भोजन होता है. जंगल में इस दिन त्योहार जैसा माहौल होता है. सभी गांव वाले वही खाना पकाते हैं और मिल-जुलकर दिन बिताते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक इस दिन सभी के घर खुले रहते हैं कोई ताला नहीं लगता, लेकिन फिर भी किसी के घर चोरी नहीं होती.

"कब से ये परंपरा चली आ रही है, इसका सही-सही समय पता नहीं हैं. हमारे पुरखें भी इसी तरह आते रहे हैं और अब हम इसका पालन करते हैं."- देवनारायण पुरी, महंत

हमारी आस्था का सवाल है: वहीं गांव के मुखिया सुनील महतो कहते हैं कि 100 साल पहले की ये पुरानी परंपरा है. ये हमारी आस्था का सवाल है. कोई भी बीमार हो, उसे भी जंगल ले जाया जाता है.यह परंपरा न केवल आस्था बल्कि सामाजिक एकता और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक भी है.

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वनदेवी की होती है पूजा (ETV Bharat)

"आज के दिन ग्रामीण परमहंस बाबा की पूजा करते हैं, माता की पूजा की जाती है. जब से ये पूजा करते आ रहे हैं तबसे हम शांति और सुकून से जीवन बिता रहे हैं. पहले कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था."- सुनील महतो, मुखिया

विज्ञान या आधुनिकता का कोई प्रभाव नहीं: ग्रामीणों का मानना है कि उनकी इस परंपरा पर विज्ञान या आधुनिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता. वे अपने पूर्वजों की प्रथा का निर्वहन दशकों से करते आ रहे हैं. उनका कहना है कि हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे. गांव छोड़कर माता के चरण में शरण लेते थे, ताकि गांव आगजनी और अन्य बीमारियों के प्रकोप से बचा रहे और हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे.


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