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हाईकोर्ट की टिप्पणी- आर्थिक रूप से सक्षम मां को बच्चे की कस्टडी के बाद पूरा भरण-पोषण पिता पर नहीं डाला जा सकता

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई कामकाजी मां अपनी आर्थिक क्षमता का दावा करते हुए नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्राप्त करती है तो बाद में वह बच्चे के भरण-पोषण का पूरा वित्तीय बोझ केवल पिता पर नहीं डाल सकती. यदि मां भी पर्याप्त आय अर्जित कर रही है, तो बच्चे के खर्च दोनों माता-पिता अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार वहन करेंगे. प्रयागराज की रोजी बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने यह टिप्पणी की.

याचिका में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार किया गया, जबकि बेटी के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण निर्धारित किया गया. मामले में महिला का कहना था कि बेटी को दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि बेहद कम है. उसने यह भी दावा किया कि उसके पास स्वयं के भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है.

महिला ने कहा कि वर्ष 2022 में उसने केवल तीन महीने संविदा पर काम किया था और पति के दबाव के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी. वहीं, पति ने अदालत में वेतन पर्ची पेश कर दावा किया कि महिला प्रति माह 14,125 रुपये वेतन प्राप्त कर रही है. उसने यह भी कहा कि महिला द्वारा नौकरी छोड़ने का कोई दस्तावेजी प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है.

पति ने यह भी आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के राजनेश बनाम नेहा फैसले के अनुसार दाखिल हलफनामे में महिला ने जानबूझकर अपनी आय और व्यवसाय से संबंधित कॉलम खाली छोड़ दिया. पति ने यह भी बताया कि पहले बेटी उसके साथ रह रही थी और उसका पालन-पोषण वही कर रहा था. बाद में महिला ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर बेटी की अभिरक्षा मांगी और उसमें स्वयं को अपनी तथा बेटी की देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम बताया.