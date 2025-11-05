ETV Bharat / state

रामानुजगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर दिखा उत्साह, कन्हर नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

रामानुजगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर कन्हर नदी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.

enthusiasm on Kartik Purnima
रामानुजगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर दिखा उत्साह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 11:45 AM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर-रामानुजगंज : कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर नदी में स्नान पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व है. हिन्दू धर्म में इस दिन विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है.रामानुजगंज में देव दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कन्हर नदी में स्नान कर विधिविधान से पूजा अर्चना कर कथा सुनी. इसके बाद दान पुण्य किया.पूजा के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कथा सुनी.

कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व : रामानुजगंज के श्रीराम मंदिर के पुजारी यशपाल दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है.

कन्हर नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)

शहर की महिलाएं और पुरुष सुबह चार बजे से ही स्नान करने के लिए यहां आते हैं. मंदिर में परिक्रमा करके पूजा करने के बाद सत्य नारायण भगवान की कथा सुनकर हवन पूजन करने के बाद फिर अपने घर जाते हैं- यशपाल दुबे, पुजारी


सैकड़ों महिलाओं ने नदी में स्नान के बाद की पूजा : स्थानीय श्रद्धालु महिला रामकुमारी देवी ने कहा कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है. हम लोग नदी में नहाकर भगवान विष्णु भगवान शंकर और नदी की पूजा करते हैं और सत्य नारायण भगवान की कथा सुनते हैं.

देव दीपावली का महत्व : कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी होती है. परंपरागत रूप से इस दिन गंगा नदी या फिर अपने आसपास की नदियों में स्नान कर कथा पूजन किया जाता है.इसके बाद गरीब जरुरतमंदों को दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है. शाम के समय मंदिरों में दीप जलाने की परंपरा है.


बेमेतरा राज्योत्सव: आरु साहू ने बांधा समां, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के शास्त्रीय संगीत ने मोहा मन

छत्तीसगढ़ी फिल्म में सरेंडर नक्सलियों ने की एक्टिंग, 'माटी' में नक्सलियों की अनकही प्रेम कहानी

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

Last Updated : November 5, 2025 at 11:58 AM IST

TAGGED:

KANHAR RIVER IN RAMANUJGANJ
CROWD OF DEVOTEES GATHERED
कार्तिक पूर्णिमा
कन्हर नदी
ENTHUSIASM ON KARTIK PURNIMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.