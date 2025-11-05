ETV Bharat / state

रामानुजगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर दिखा उत्साह, कन्हर नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

बलरामपुर-रामानुजगंज : कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर नदी में स्नान पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व है. हिन्दू धर्म में इस दिन विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है.रामानुजगंज में देव दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कन्हर नदी में स्नान कर विधिविधान से पूजा अर्चना कर कथा सुनी. इसके बाद दान पुण्य किया.पूजा के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कथा सुनी.



कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व : रामानुजगंज के श्रीराम मंदिर के पुजारी यशपाल दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है.

कन्हर नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)