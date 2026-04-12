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नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पलामू की महिलाओं में उत्साह, मेयर ने कहा- अब महिलाएं नीति निर्माता बनेंगी

मेदिनीनगर मेयर अरुणा शंकर, भाजपा नेत्री स्मिता आनंद व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )