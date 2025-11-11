ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनावः बागुड़िया के मतदाताओं में उत्साह, 2007 में हुई थी सांसद सुनील महतो की हत्या

घाटशिला में लोग बढ़-चढ़कर मतदान कर रहे हैं. सुबह से मतदाताओं की लंबी कतार है.

Enthusiasm among voters in Baguriya for the Ghatsila by election
मतदाताओं की लंबी कतार (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 10:07 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्र पर क्षेत्र के मतदाता नए जनप्रतिनिधि के लिए अपना वोट दे रहे हैं. ढाई लाख से ज़्यादा मतदाता वोट के जरिये यह फैसला करेंगे की उनका विधायक कौन बनेगा.

जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है. सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर कतारबद्ध खडे़ होकर मतदान कर रहे हैं, जिनमें पुरुष महिलाएं शामिल हैं. हालांकि मौसम बदलने से ठंड बढ़ गई है लेकिन मतदाता घरों से निकल पड़े हैं.

जानकारी देते संवाददाता जितेंद्र (ईटीवी भारत)

घाटशिला का बागुड़िया जहां 2007 में सांसद सुनील महतो की हत्या हुई थी, यह इलाका सेंसेटिव इलाका था लेकिन अब यहां मतदान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह दिख रहा है. वहां का बूथ का जायजा ईटीवी भारत संवाददाता जितेंद्र ने लिया.

Enthusiasm among voters in Baguriya for the Ghatsila by election
लाइन में खड़े मतदाता (ईटीवी भारत)
आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह उपचुनाव हो रहा है. इस चुनाव में स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन झामुमो के प्रत्याशी हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन भाजपा के प्रत्याशी हैं. बाबूलाल सोरेन दूसरी बार घाटशिला से चुनाव लड़ रहे है. पहली बार उन्हें सफलता नहीं मिली थी.

उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिनमे एक महिला प्रत्याशी है. भाजपा और जेएमएम प्रत्यासी के बीच कड़ा मुकाबला है. विधानसभा के सभी 300 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जा रही है. जिनमें 186 क्रिटिकल मतदान केंद्र है, जहां 10 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

Enthusiasm among voters in Baguriya for the Ghatsila by election
वोटिंग के लिए जाते बुजुर्ग मतदाता (ईटीवी भारत)

सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करने की अनुमति है. इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. वर्तमान में कुल 2,56,352 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिसमें 1,25,114 पुरुष, 1,31,235 महिला एवं 3 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इस बार 2738 दिव्यांग, 372 सर्विस वोटर, 1 ओवरसीज इलेक्टर और 16,601 युवा मतदाता उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः

घाटशिला उपचुनाव: वोटिंग की प्रक्रिया शुरू, मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे वोटर

घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग आज, 2.50 लाख से ज्यादा मतदाता तय करेंगे 13 प्रत्याशियों की किस्मत

Last Updated : November 11, 2025 at 10:28 AM IST

TAGGED:

ENTHUSIASM AMONG VOTERS
घाटशिला उपचुनाव
VOTERS IN BAGURIYA
बागुड़िया के मतदाताओं में उत्साह
GHATSILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.