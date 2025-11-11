घाटशिला उपचुनावः बागुड़िया के मतदाताओं में उत्साह, 2007 में हुई थी सांसद सुनील महतो की हत्या

घाटशिला उपचुनावः बागुड़िया के मतदाताओं में उत्साह, 2007 में हुई थी सांसद सुनील महतो की हत्या
घाटशिला में लोग बढ़-चढ़कर मतदान कर रहे हैं. सुबह से मतदाताओं की लंबी कतार है.
Published : November 11, 2025 at 10:07 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 10:28 AM IST
जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्र पर क्षेत्र के मतदाता नए जनप्रतिनिधि के लिए अपना वोट दे रहे हैं. ढाई लाख से ज़्यादा मतदाता वोट के जरिये यह फैसला करेंगे की उनका विधायक कौन बनेगा.
जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है. सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर कतारबद्ध खडे़ होकर मतदान कर रहे हैं, जिनमें पुरुष महिलाएं शामिल हैं. हालांकि मौसम बदलने से ठंड बढ़ गई है लेकिन मतदाता घरों से निकल पड़े हैं.
घाटशिला का बागुड़िया जहां 2007 में सांसद सुनील महतो की हत्या हुई थी, यह इलाका सेंसेटिव इलाका था लेकिन अब यहां मतदान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह दिख रहा है. वहां का बूथ का जायजा ईटीवी भारत संवाददाता जितेंद्र ने लिया.
उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिनमे एक महिला प्रत्याशी है. भाजपा और जेएमएम प्रत्यासी के बीच कड़ा मुकाबला है. विधानसभा के सभी 300 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जा रही है. जिनमें 186 क्रिटिकल मतदान केंद्र है, जहां 10 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.
सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करने की अनुमति है. इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. वर्तमान में कुल 2,56,352 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिसमें 1,25,114 पुरुष, 1,31,235 महिला एवं 3 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इस बार 2738 दिव्यांग, 372 सर्विस वोटर, 1 ओवरसीज इलेक्टर और 16,601 युवा मतदाता उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
