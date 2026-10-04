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कानपुर में दुखद हादसा; चलती स्कूटी पर ENT सर्जन को आया हार्ट अटैक! अस्पताल में मृत घोषित

कानपुर में ईएनटी सर्ज को आया हार्ट अटैक ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के किदवई नगर इलाके में शनिवार शाम एक दुखद हादसा सामने आया. स्कूटी सवार ईएनटी सर्जन अचानक सड़क पर गिर पड़े. आशंका है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा. डॉक्टर का आवास पास ही था. राहगीरों ने ही उनके घरवालों को सूचना दी. इसके बाद उन्हें नजदीक के ही निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा.