कानपुर में दुखद हादसा; चलती स्कूटी पर ENT सर्जन को आया हार्ट अटैक! अस्पताल में मृत घोषित
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत कैसे हुई?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 3:12 PM IST
कानपुर: शहर के किदवई नगर इलाके में शनिवार शाम एक दुखद हादसा सामने आया. स्कूटी सवार ईएनटी सर्जन अचानक सड़क पर गिर पड़े. आशंका है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा. डॉक्टर का आवास पास ही था. राहगीरों ने ही उनके घरवालों को सूचना दी. इसके बाद उन्हें नजदीक के ही निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा.
किदवई नगर बी-ब्लॉक निवासी 67 वर्षीय नरेश चंद्रा सरकारी अस्पताल से बतौर ईएनटी सर्जन रिटायर्ड थे. रिटायरमेंट के बाद वह किदवई नगर में ही अपनी खुद की क्लीनिक चलाते थे. शनिवार शाम करीब 5:30 बजे वह क्लीनिक बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. जैसे ही आनंदपुरी के पास पहुंचे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. वह अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर गिर गए.
स्कूटी से गिरने के कारण डॉक्टर नरेश चंद्रा के चेहरे और हाथ में गहरी चोटें आईं. हादसा होते ही मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी. खबर मिलते ही बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें आनन-फानन में पास के एक निजी अस्पताल ले गए. हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलने पर गोविंद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि, चलती स्कूटी पर डॉक्टर को हार्ट अटैक आने और अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने की जानकारी मिली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण साफ हो सकेगा. परिजनों से तहरीर मिलने पर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एंबुलेंस हादसे में 4 लोगों की मौत; चंडीगढ़ से सूबेदार का शव लेकर देवरिया जा रहे थे परिजन