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कानपुर LLR अस्पताल में ENT स्पेशिलिटी क्लिनिक शुरू, हाईटेक मशीनों से अब मिनटों में होगी नाक, कान और गले की जांच

अब मिनटों में होगी नाक, कान और गले की जांच ( Photo Credit: ETV Bharat )

जांच और इलाज एक साथ: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल में अभी तक नाक, कान और गला रोग के मरीजों के लिए ईएनटी विभाग की ओर से ओपीडी संचालित होती थी. जिसमें मरीजों के मर्ज को देखते हुए उन्हें डॉक्टर दवाएं और जरूरी सलाह दे देते थे, पर अब यहां पर विभाग द्वारा स्पेशिलिटी क्लिनिक का संचालन शुरू कर दिया गया है.

कानपुर: शहरवासियों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. एलएलआर अस्पताल में अब नाक, कान और गले की जांच अत्याधुनिक मशीनों से की जाएगी. इसके लिए स्पेशिलिटी क्लिनिक का संचालन शुरू कर दिया गया है. यह सप्ताह में तीन दिनों तक संचालित होगी.

ईएनटी ट्रीटमेंट और एंडोस्कोपी यूनिट (Photo Credit: ETV Bharat)

स्पेशिलिटी क्लिनिक में जब मरीज आएंगे तो उनकी जांच आधुनिक तकनीकों से लैस मशीनों से की जाएगी. ईएनटी ट्रीटमेंट यूनिट और एंडोस्कोपी यूनिट की मदद से उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराएंगे. इन मशीनों से हमें ये लाभ होगा, कि फौरन हम मरीज के नाक, कान और गला की स्थिति देख सकते हैं. उसके बाद संक्रमण या अन्य दिक्कतें कितनी अधिक हैं, इसे लेकर इलाज शुरू कर दिया जाएगा.- डॉ. हरेंद्र कुमार, ईएनटी विभागाध्यक्ष

समय क्या है: यह सप्ताह में तीन दिनों तक संचालित होगी और विभाग के डॉक्टर्स सुबह आठ बजे से 11 बजे तक मरीजों को देखेंगे. सोमवार, गुरुवार और शनिवार को मरीज अपनी जांच और इलाज करा सकेंगे.

विभाग में आने वाले मरीजों का इलाज पूरी तरह से निशुल्क किया जाएगा या बेहद सस्ती दरों में ही मरीजों की जांच हो सकेंगी. अब ओपीडी में जब मरीजों को देखा जाएगा, तो स्थिति गंभीर होने पर उन्हें स्पेशिलिटी क्लिनिक के लिए रेफर किया जाएगा. विभाग और क्लिनिक की दूरी भी बहुत अधिक नहीं है. इससे मरीजों को आसानी हो जाएगी.- डॉ. हरेंद्र कुमार, ईएनटी विभागाध्यक्ष

मतलब ये कि, इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से अब मरीजों को अस्पताल कैंपस में ज्यादा भटकने की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है.

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