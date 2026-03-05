ETV Bharat / state

होमगार्ड की नामांकन प्रक्रिया 16 से 18 मार्च तक मण्डोर में

बाड़मेर : होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर के अभ्यर्थियों की नामांकन प्रक्रिया वर्ष 2022 के अंतर्गत 16 से 18 मार्च 2026 तक परेड ग्राउंड, प्रथम बटालियन आरएसी मण्डोर, जोधपुर में आयोजित की जाएगी. यह प्रक्रिया निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर की ओर से गठित चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न होगी.

होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर के कमांडर कमल सिंह ने बताया कि चयन समिति में केन्द्र के कमांडर, गृह रक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधि और जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे. तीन दिनों तक चलने वाली इस नामांकन प्रक्रिया में केन्द्र के 48 रिक्त पदों के लिए कुल 5361 अभ्यर्थी भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन प्रक्रिया की सूचना मोबाइल एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी. इसके बाद अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया लगभग तीन सप्ताह तक चलने की संभावना है. इसके तहत विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा.