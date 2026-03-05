होमगार्ड की नामांकन प्रक्रिया 16 से 18 मार्च तक मण्डोर में
इस नामांकन प्रक्रिया में केन्द्र के 48 रिक्त पदों के लिए कुल 5361 अभ्यर्थी भाग लेंगे.
Published : March 5, 2026 at 12:02 PM IST
बाड़मेर : होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर के अभ्यर्थियों की नामांकन प्रक्रिया वर्ष 2022 के अंतर्गत 16 से 18 मार्च 2026 तक परेड ग्राउंड, प्रथम बटालियन आरएसी मण्डोर, जोधपुर में आयोजित की जाएगी. यह प्रक्रिया निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर की ओर से गठित चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न होगी.
होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर के कमांडर कमल सिंह ने बताया कि चयन समिति में केन्द्र के कमांडर, गृह रक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधि और जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे. तीन दिनों तक चलने वाली इस नामांकन प्रक्रिया में केन्द्र के 48 रिक्त पदों के लिए कुल 5361 अभ्यर्थी भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन प्रक्रिया की सूचना मोबाइल एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी. इसके बाद अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया लगभग तीन सप्ताह तक चलने की संभावना है. इसके तहत विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा. साथ ही प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा. नामांकन स्थल में प्रवेश के बाद किसी भी अभ्यर्थी को ग्राउंड से बाहर जाकर दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं होगी. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर कार्यालय के दूरभाष नंबर 02982-220209 पर संपर्क किया जा सकता है.