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'बीवी कह रही है कैसे भाजपा नेता हो, लाइट नहीं दे पा रहे...', भड़के नेता ने पावर हाउस में जड़ दिया ताला

चंदौली: एक तरफ भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं, ऊपर से बिजली संकट ने परेशान कर लिया है. लगातार हो रही अघोषित कटौती से परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया. शुक्रवार रात चंदौली के बबुरी पावर सब स्टेशन पर करीब 90 गांवों के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. गुस्साए लोगों ने रात में ही पावर हाउस पहुंचकर दफ्तर पर ताला जड़ दिया और वहीं धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से रात के समय लगातार अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है.

दरअसल, शुक्रवार रात से शुरू हुआ प्रदर्शन शनिवार दोपहर तक चलता रहा. ग्रामीणों का आरोप था कि सरकार 18 घंटे बिजली देने की बात करती है, लेकिन इलाके में हालात इसके विपरीत हैं. इस धरने के दौरान एक ऐसा वाकया भी सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भाजपा नेता महेंद्र सेठ उर्फ पप्पू फोन पर सांसद से शिकायत करते हुए कहते हैं कि “सांसद जी, घर पर बीवी कह रही है कि कैसे भाजपा नेता हो, जब बिजली ही नहीं दिला पा रहे हो.” इस वीडियो के वायरल होने से पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया है.

'समस्या सुनने वाला कोई नहीं'

प्रदर्शन करने वालों में भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की काफी संख्या थी. ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने सरकार पर भरोसा करके वोट दिया, लेकिन भीषण गर्मी में उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है. रातभर बिजली का हाल ऐसा रहता है कि कुछ मिनट सप्लाई आती है और फिर घंटों कटौती हो जाती है. यह सिलसिला सुबह तक जारी रहता है. वहीं, पास की एक फैक्ट्री को 24 घंटे बिजली दी जा रही है. उपभोक्ता राजकुमार त्रिपाठी ने कहा कि अधिकारियों से शिकायत करने पर सिर्फ ऊपर से आदेश होने का हवाला दिया जाता है.

'रात में होने वाली कटौती बंद होनी चाहिए'

मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों और व्यापारियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद वह खुद हालात देखने पहुंचे हैं. उन्होंने साफ कहा कि रात में होने वाली कटौती बंद होनी चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए. इस दौरान भाजपा नेता और बिजली विभाग के अधिकारी से फोन पर हॉट टॉक भी देखने को मिला.