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सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद उग्र हुई भीड़, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, एक साल पहले थाना प्रभारी पर हुआ था जानलेवा हमला

पुलिस वाहन ( Etv Bharat )

रांची/खूंटीः जिले के रनिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन में जमकर तोड़फोड़ की. सोमवार शाम हुई इस घटना में पुलिसकर्मियों और गिरफ्तार ट्रक चालक को भीड़ ने घेर लिया. हालांकि, कुछ ग्रामीणों के हस्तक्षेप से पुलिसकर्मी और चालक सुरक्षित बच निकले. रनिया में पुलिस के खिलाफ हिंसा की यह पहली घटना नहीं है. नवंबर 2025 में भी लोआगढ़ा बाजार में आयोजित डाइर मेले के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला किया गया था. खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा है कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

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