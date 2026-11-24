सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद उग्र हुई भीड़, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, एक साल पहले थाना प्रभारी पर हुआ था जानलेवा हमला
खूंटी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 24, 2026 at 1:31 PM IST
रांची/खूंटीः जिले के रनिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन में जमकर तोड़फोड़ की. सोमवार शाम हुई इस घटना में पुलिसकर्मियों और गिरफ्तार ट्रक चालक को भीड़ ने घेर लिया. हालांकि, कुछ ग्रामीणों के हस्तक्षेप से पुलिसकर्मी और चालक सुरक्षित बच निकले. रनिया में पुलिस के खिलाफ हिंसा की यह पहली घटना नहीं है. नवंबर 2025 में भी लोआगढ़ा बाजार में आयोजित डाइर मेले के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला किया गया था. खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा है कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
ट्रक की चपेट में आने से हार्डवेयर व्यवसायी की मौत
खूंटी जिले के सोदे गांव निवासी 25 वर्षीय हार्डवेयर व्यवसायी यशवंत प्रजापति सोमवार शाम रनिया में अपना काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रनिया-सोदे मुख्य सड़क पर खरवाटोली मोड़ स्थित आरसी मध्य विद्यालय के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार 16 चक्का ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में यशवंत की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने लताकेल के पास पकड़ा ट्रक और चालक
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भागने लगा. सूचना मिलने पर रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुमार शुभंकर ने बानो पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक का पीछा किया. पुलिस ने लताकेल के पास ट्रक और उसके चालक को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस चालक को सुरक्षित निकालकर थाने लौट रही थी कि आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन को घेर लिया.
सोदे बाजार टांड़ के पास पुलिस वाहन में तोड़फोड़
आरोप है कि कुछ लोगों के उकसाने पर भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी. अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, कुछ ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों और ट्रक चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया.
रनिया में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना इससे पहले भी हो चुकी है. नवंबर 2025 में लोआगढ़ा बाजार में आयोजित डाइर मेले के दौरान आपसी विवाद को शांत कराने पहुंचे तत्कालीन थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया था.
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