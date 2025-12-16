ETV Bharat / state

पत्नी लगाती रही पुलिस से गुहार, पति की हो गई निर्मम हत्या, गुस्साए लोगों ने की फांसी की मांग

बोकारो: जिले के सेक्टर 9 स्थित हरला थाना अंतर्गत बहुचर्चित अपहरण मामले में अपहृत का शव मिलने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बोकारो में लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बोकारो-रांची मुख्य मार्ग के नया मोड़ को जाम कर दिया है. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आरोपी विनोद खोपड़ी के द्वारा सेल की जमीन पर अवैध ऑफिस बनाकर गुंडाराज चलाने का आरोप लगाया है. जिसको ध्वस्त करने की मांग की.

आक्रोशित लोगों ने की फांसी की मांग

विनोद खोपड़ी के ऊपर पिछले सप्ताह हरला थाना अंतर्गत रहने वाले ठेका कर्मी जयंत सिंह का अपहरण का आरोप लगा था. जिसके पांच दिन बाद जयंत सिंह का शव गिरिडीह से आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया है. वहीं लोगों का कहना है कि जयंत सिंह की बेरहमी से हत्या की गई है. इसके लिए न्यायालय आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे. आक्रोशित लोगों ने कहा कि आरोपी विनोद खोपड़ी सेल की कई एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए हुए है. जिसपर स्वीमिंग पुल, कार्यालय बनाया हुआ है. लोगों ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधी को फांसी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए.

हत्या को लेकर जानकारी देते ग्रामीण (ईटीवी भारत)

क्या है पूरा मामला