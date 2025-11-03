गोरखपुर की हाईस्कूल छात्रा ने लिखी अंग्रेजी नॉवेल, गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में प्रदर्शित
16 साल की उम्र में हासिल की उपलब्धि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खूब पसंद की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 12:02 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर की दसवीं की छात्रा ने अंग्रेजी में नॉवेल लिखकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस छात्रा का नाम है रौनक श्रीवास्तव. 16 साल की कम उम्र में उन्होंने यह नॉवेल लिखी है. इनकी यह पुस्तक 1 नवंबर से शुरू हुए गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में भी प्रदर्शित की जा रही है.
बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक रहा: रौनक बतातीं हैं कि वह लिखने पढ़ने में बचपन से ही इंटरेस्ट रखती थी. उसके पिता पत्रकारिता के साथ व्यावसायिक दुनिया से भी जुड़े हैं, जिनसे वह अपने विचारों को साझा भी करती है. वह शहर के कार्मल इंटर कॉलेज से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करती है. उनके नॉवेल में 14 चैप्टर और 40 पेज हैं. इसका हर चैप्टर एक अलग कहानी को बयां करता है. उसने अपने इस नॉवेल को अपने दादाजी को समर्पित किया है. उसके पिता डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि बेटी की लेखनी को उन्होंने एक पाठक के रूप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन के रूप में अनुभव किया है.
नॉवेल में क्या खास है: रौनक ने 'द वंडरलैंड विदइन' नावेल अंग्रेजी में लिखा है. इस नॉवेल के पात्र के रूप में उन्होंने रोनी नाम की एक लड़की का चयन किया है जो, बचपन की दुनिया और दोस्ती- यारी के साथ दादा -दादी से लगाव से बिछुड़ जाने के बाद खुद को अकेला महसूस करती है. वह घबराती है और टूटती है लेकिन फिर अपने संघर्षों की बदौलत अपना मुकाम हासिल करती है. यह नॉवेल आत्म-खोज, साहस और कल्पना की परिवर्तनकारी शक्ति की एक कहानी है. रोनी, एक युवा लड़की जो दुनिया में अपना स्थान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है, वंडरलैंड नामक एक छिपे हुए क्षेत्र में ठोकर खाती है. यह नॉवेल रोनी के कारनामों के माध्यम से हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर भीतर ही लड़ी जाती है. ऑनलाइन और बुक सेंटरों के जरिए 6 माह में इस नॉवेल की 400 प्रतियां बिक चुकी हैं.
रौनक का अगला लक्ष्य: रौनक लेखन का क्रम रोकना नहीं चाहती. वह लेखन के क्षेत्र में भी अच्छा पहचान हासिल करना चाहती है. प्रोफेशनल लाइफ में वह यूनाइटेड नेशन में में एक डिप्लोमेट अफसर के रूप में काम करना चाहती हैं.
